Mesa 25.0: nuovo aggiornamento per i driver open-source su sistemi Linux

Il rilascio ufficiale di Mesa 25.0 segna un importante passo avanti per gli utenti Linux, con una serie di aggiornamenti significativi che migliorano il supporto per le schede grafiche. Questo set di driver open-source è cruciale per l'esecuzione delle applicazioni grafiche e delle operazioni di calcolo video. Oltre al supporto per OpenGL, OpenCL e Vulkan, questa nuova versione si pone come un punto di riferimento per le innovazioni nel campo dell'accelerazione video, rendendosi utile per una vasta gamma di dispositivi hardware.

Supporto per schede grafiche AMD Radeon RX 90×0

Uno dei punti salienti di Mesa 25.0 è l'introduzione del supporto per le schede grafiche AMD Radeon RX 90×0, conosciute come "RDNA4". Questo è possibile grazie ai driver RadeonSI Gallium3D per OpenGL e RADV per Vulkan. Il supporto di RadeonSI è gestito direttamente da AMD, assicurando che gli utenti beneficino di una soluzione ben sviluppata. Parallelamente, l’integrazione di RADV per le schede RDNA4 si basa su un lavoro coordinato dalla community di sviluppatori di Valve, con un livello di stabilità che lo rende adeguato anche per l'uso iniziale dei consumatori.

In aggiunta, un'altra innovazione significativa riguarda Vulkan 1.4, un aggiornamento dell'API che è stato lanciato a dicembre scorso, ora supportato anche da RADV. Anche gli altri driver Vulkan di Mesa hanno ricevuto aggiornamenti per garantire una compatibilità totale con questa nuova versione dell'API. Questo rappresenta un passo importante per sviluppatori e utenti che desiderano sfruttare al meglio il potenziale delle nuove tecnologie grafiche.

Novità e miglioramenti significativi per i driver AMD

Mesa 25.0 porta con sé un’altra innovazione per AMD: l’attivazione predefinita del compilatore ACO. Questo compilatore, che si propone come alternativa all’AMDGPU LLVM, si è dimostrato altamente ottimizzato nell’ultimo trimestre, migliorando così le prestazioni degli shader per le GPU risalenti all’architettura RDNA. Questo cambiamento non solo rafforza la compatibilità, ma promette anche un incremento significativo delle performance in scenari di utilizzo intensivo.

In aggiunta a questo, è stato introdotto un supporto iniziale per le user-queue AMD, che consente di comunicare direttamente con la GPU. Questo è un passo avanti che ha come obiettivo quello di alleviare il carico di lavoro del driver del kernel, ottimizzando così le prestazioni complessive del sistema.

Ottimizzazioni per le GPU Arm Mali e Intel

L'aggiornamento non si limita solamente ai driver AMD, ma si estende anche a miglioramenti per driver grafici dedicati ad architetture diverse. Mesa 25.0 introduce ottimizzazioni per Zink, il driver che funge da livello di compatibilità OpenGL su Vulkan. Una novità attesa è anche l'ampliamento delle estensioni Vulkan supportate dal driver PanVK, dedicato alle GPU Arm Mali, arricchendo ulteriormente la compatibilità per sviluppatori e utenti di queste schede grafiche.

Anche il driver ANV per Vulkan di Intel ha ricevuto aggiornamenti significativi, incluso il supporto per la decodifica video AV1. Questo segna un progresso nella capacità dei driver Intel di gestire codec moderni e una varietà di formati video ad alta efficienza.

Non mancano nemmeno i miglioramenti per i driver NVIDIA, con il driver NVK che ha guadagnato nuove funzionalità e ottimizzazioni. Questi miglioramenti rendono Mesa 25.0 un aggiornamento robusto per tutti gli utenti Linux che desiderano massimizzare le performance delle loro schede grafiche.

Con la distribuzione di questo aggiornamento, gli utenti possono aspettarsi prestazioni migliori e una maggiore stabilità dei driver grafici, rendendo Mesa 25.0 un contributo importante al panorama open-source. Le novità dell’aggiornamento sono state comunicate attraverso la mailing list ufficiale di Mesa, fornendo così un accesso semplice e immediato alle informazioni per tutti gli interessati.