Meridian Ellipse: la spezia di lusso che trasforma ogni ambiente domestico

Il Meridian Ellipse, un altoparlante di alta gamma, suscita ammirazione e desiderio nonostante il suo costo elevato. Con un design che ricorda una navicella spaziale e una qualità audio di prim’ordine, questo dispositivo non passa inosservato. Se hai in mente di migliorare il tuo sistema audio domestico, il Meridian Ellipse potrebbe rappresentare una scelta ideale per te.

Caratteristiche tecniche del Meridian Ellipse

Il prezzo dell'Ellipse è fissato a $3.000 negli Stati Uniti, a £1.999 nel Regno Unito e a AU$4.999 in Australia. Sebbene si tratti di un investimento considerevole, le sue specifiche giustificano il costo. L'altoparlante pesa 8,6 libbre e offre connettività Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet e USB-C. È compatibile con diverse piattaforme come iOS, Android, macOS e Windows, garantendo una versatilità che arricchisce ogni esperienza di ascolto.

L'Ellipse vanta una risposta in frequenza che va da 40Hz a 20kHz, rendendolo capace di riprodurre un ampio spettro sonoro. La progettazione di questo altoparlante si basa sull'eredità dei modelli precedenti di Meridian, combinando semplicità ed efficienza in un prodotto che può essere collocato in vari ambienti, dalla sala da pranzo alla cucina.

Prezzo e disponibilità del Meridian Ellipse

Acquistare un Meridian Ellipse rappresenta un passo significativo per chi desidera un prodotto di lusso. La disponibilità varia a seconda della regione, con il Regno Unito che offre il miglior prezzo a £1.999. Negli Stati Uniti, il costo sale a $3.000, posizionandolo in una fascia più alta rispetto ad alternative come il Naim Mu-So e il Cambridge Audio Evo One. Gli acquirenti australiani, d'altra parte, devono sborsare AU$4.999, il che lo rende l’alternativa più costosa in questo mercato.

La spendente cifra dà accesso a un’esperienza sonora e di design senza pari, che però potrebbe far riflettere i potenziali acquirenti. In effetti, con il medesimo investimento è possibile optare per un sistema HiFi separato o per più altoparlanti di qualità simile, anche se l’Ellipse offre una compattezza e un'innovazione audio che meritano di essere valutate.

Per coloro che sono desiderosi di possedere un dispositivo di simile calibro, l'Ellipse rappresenta un affare relativamente vantaggioso se comparato a marchi come Devialet e Marantz che offrono prodotti ancor più costosi e spesso più eccentrici nel design.

Design e costruzione del Meridian Ellipse

L’estetica dell’Ellipse è stata progettata per attrarre senza sopraffare; il suo design ricorda una navicella spaziale degli anni '50 e si adatta perfettamente a qualsiasi contesto. Costruito con materiali plastici di alta qualità e dotato di due piedi metallici che ne sollevano leggermente il fondale, il dispositivo riesce a trasmettere una sensazione di solidità e lusso.

Il design è caratterizzato da forme ellittiche, che avvolgono la superficie del pannello frontale e dei tasti di controllo. La griglia metallica protegge i driver dell’altoparlante, mentre il logo Meridian si distingue visibilmente. A differenza di altri altoparlanti di fascia alta, l'Ellipse riesce a mantenere un aspetto sobrio, rendendolo adatto a vari stili di arredamento.

Tuttavia, è fondamentale considerare il peso dell'Ellipse, che si attesta a quasi 9 libbre. Questa caratteristica suggerisce la necessità di un supporto adeguato per evitare eventuali incidenti domestici, poiché è progettato per una collocazione fissa piuttosto che per il trasporto frequente.

Controlli del Meridian Ellipse

Il Meridian Ellipse offre una serie di controlli intuitivi posizionati sulla parte superiore del dispositivo. Un pannello in vetro ospita i comandi per il volume, la riproduzione e il collegamento Bluetooth. Alcuni di questi controlli si illuminano quando l'altoparlante è attivo, facilitando l'uso anche in ambienti poco illuminati.

Anche se i comandi dell'Ellipse risultano funzionali, l’esperienza utente non raggiunge la raffinatezza, per esempio, del Naim Mu-So, che presenta comandi touch sofisticati. Ciò nonostante, la presenza della Meridian Control App rende accessibili diverse funzionalità di gestione dell’altoparlante, con opzioni per selezionare le sorgenti audio e configurare le impostazioni di rete.

Caratteristiche e funzionalità dell'Ellipse

Sebbene il Meridian Ellipse non supporti assistenti vocali, offre una serie di funzioni audio avanzate. Tra queste spicca la possibilità di personalizzare l'esperienza sonora attraverso impostazioni specifiche per l'acustica dell'ambiente. Grazie ai controlli di equalizzazione, gli utenti possono regolare la componente bassa e il focus stereo a seconda della posizione dell’altoparlante.

Queste impostazioni di DSP permettono di adattare l'audio secondo le necessità della stanza, rendendolo in grado di riprodurre un suono ricco e coinvolgente. Connessioni wireless come AirPlay e Chromecast, insieme al supporto per Spotify e Tidal, arricchiscono la capacità dell'Ellipse, rendendolo un'opzione pratica per gli amanti della musica in streaming.

Una leggerezza di utilizzo è assicurata dalla presenza di porte USB e Ethernet, che permettono il collegamento diretto per gli utenti più tradizionali. La piattaforma è versatile e si adatta a diverse esigenze di connessione audio, dimostrando la volontà di Meridian di mantenere alta la qualità.

Qualità audio del Meridian Ellipse

L'audio del Meridian Ellipse è il suo punto di forza. Quando si parla di un dispositivo di questo calibro, le aspettative sono elevate, e in questo caso, il suono non delude. Sebbene non sfoggi un bass boost aggressivo come alcuni competitor, la risposta delle basse frequenze è ben controllata, svelando una profondità che arricchisce l'ascolto.

Grazie anche alla tecnologia DSP, è possibile ottimizzare l'audio per far fronte alle irregolarità dell’ambiente. I toni più alti risultano chiari e ben definiti, permettendo una fruizione eccellente di qualsiasi genere musicale, che si tratti di acustica tradizionale o di brani rock energici.

Gli ascolti di brani da artisti come Ichiko Aoba e Trivium dimostrano come il parco sonoro dell'Ellipse possa abbracciare generi diversi, senza sacrificare la qualità. Il suono si espande linearmente, avvolgendo l'ascoltatore e rendendo ogni esperienza unica e memorabile.

L'Ellipse, con le sue elevate prestazioni ed una presenza invidiabile, si configura come un’aggiunta pregiata per chi sa valorizzare l'audio all'interno delle proprie mura domestiche.