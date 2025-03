Memristori: l’innovazione tecnologica che avvicina l’intelligenza artificiale al cervello umano

La tecnologia dei memristori sta compiendo un balzo in avanti significativo, avvicinando l’intelligenza artificiale a modalità di funzionamento simili a quelle del cervello umano. Recenti scoperte fatte dagli scienziati del KAIST hanno dato vita a memristori dotati di capacità di apprendimento autonomo, aprendo nuovi orizzonti nel campo dell’elaborazione dei dati. Questi componenti sono cruciali per sviluppare computer neuromorfi, capaci di emulare la struttura e l’efficienza delle reti neurali biologiche.

L’origine del memristore

Nel 1971, l’ingegnere Leon Chua fece una scoperta cruciale nel mondo dell’elettronica: teorizzò l’esistenza di un quarto elemento fondamentale nei circuiti, accanto a resistori, condensatori e induttori. Questo nuovo componente, soprannominato “memristore” , avrebbe dovuto possedere la random access memory, mantenendo i dati anche dopo lo spegnimento del dispositivo.

Dunque le potenzialità di questi componenti non si limitano a memorizzare informazioni, ma si estendono all’esecuzione simultanea di archiviazione ed elaborazione dei dati. Questa caratteristica fondamentale rende il memristore un candidato ideale per lo sviluppo di computer che imitano il cervello umano, in grado di eseguire operazioni in modo estremamente efficiente proprio come i neuroni e le sinapsi.

Le recenti scoperte del KAIST

A inizio anno, il presidente del KAIST, Kwang Hyung Lee, ha svelato un innovativo memristore capace di auto-apprendimento. I ricercatori Hakcheon Jeong e Seungjae Han hanno paragonato il funzionamento di questo sistema a uno spazio di lavoro intelligente: non serve più correre tra scrivanie, tutto è a portata di mano. Questa tecnologia si distingue non solo per la sua capacità di apprendere nel tempo, ma anche per applicazioni pratiche come la separazione di un’immagine in movimento dallo sfondo durante l’elaborazione video.

Oltre a questo, il KAIST ha sviluppato quello che è considerato il primo chip superconduttore per intelligenza artificiale capace di operare ad altissime velocità con un consumo energetico estremamente ridotto, avvicinandosi all’efficienza e alla potenza del cervello umano.

Vantaggi dell’elaborazione locale

L’innovazione nei memristori ha il potenziale di portare l’elaborazione dell’intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi che utilizziamo quotidianamente. Questo cambiamento rappresenterebbe un notevole vantaggio, eliminando la necessità di fare affidamento su connessioni cloud. Un passaggio di questo tipo comporterebbe vantaggi significativi, come una maggiore privacy per gli utenti, un abbattimento del consumo energetico e un miglioramento delle prestazioni nel tempo.

Il confronto con il cervello umano

Quando si parla di potenza di calcolo, il cervello umano rimane un modello senza pari, eseguendo circa 10^18 operazioni matematiche al secondo con un consumo di sole 20 watt. È un primato che nessun computer attuale è riuscito a eguagliare, specialmente in termini di efficienza energetica.

Avanzare nella progettazione di memristori sempre più sofisticati significa avvicinarsi alla creazione di “cervelli su chip.” Questo sviluppo potrebbe contribuire ad avvicinarsi alla cosiddetta singolarità tecnologica, un concetto che prevede un momento in cui l’intelligenza artificiale potrebbe superare quella umana.

La complessità dell’intelligenza artificiale

Il termine “intelligenza” è complesso e multifaccettato. Eseguire calcoli in modo simile al cervello umano non implica necessariamente replicare tutte le sue funzioni. Alcuni scienziati sostengono la possibilità che le intelligenze artificiali possano svilupparsi come “menti aliene”, con strutture neurali diverse dalle nostre, ma comunque capaci di un’intelligenza unica e propria.

Per il momento, il cervello umano continua a dominare nella competizione per il calcolo ultra-efficiente. Tuttavia, con i progressi costanti nella tecnologia dei memristori, l’intelligenza artificiale potrebbe, un giorno, conquistare il primato neurale, dando vita a scenari innovativi e inesplorati nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale.