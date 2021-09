“La memoria è piena”, ma non è vero: il primo bug di iOS 15

Apple ha lanciato nei giorni scorsi iOS 15 e iPadOS 15 con tante nuove e interessanti funzionalità. Tuttavia, come talvolta accade con gli aggiornamenti, sembra che entrambi i sistemi operativi siano interessati da un “bug” piuttosto fastidioso.

Dopo aver installato iOS 15 e iPadOS 15, alcuni possessori di iPhone e iPad hanno ricevuto un avviso che li informava del fatto che il loro dispositivo aveva quasi completamente esaurito lo spazio di archiviazione. Il problema è che non era affatto così.

Come spiegato in diversi tweet, gli utenti riferiscono di aver ricevuto questo messaggio anche se sul proprio iPhone o iPad erano ancora disponibili oltre 10 GB di spazio di archiviazione. Apple afferma che il bug non influisce sulla quantità di spazio di archiviazione che gli utenti hanno effettivamente a disposizione sui propri dispositivi.

Gli utenti non possono rimuovere l’avviso “Memoria iPhone quasi piena” dall’app delle impostazioni finché la società del CEO Tim Cook non elimina il bug. Sembra esserci un problema nel calcolo della capacità di archiviazione: per essere più precisi, gli iPhone di alcuni utenti non riescono a calcolare con precisione la quantità reale di spazio di archiviazione che le loro app e i loro file stanno occupando.

Apple afferma che per avere un’idea della reale quantità di spazio di archiviazione rimasta, i possessori di iPhone dovrebbero ripristinare i propri telefoni. Chiaramente nessuno vuole seguire questa strada, anche perché nemmeno il ripristino pare essere una soluzione particolarmente efficace. Per risolvere questa problematica, il colosso di Cupertino non può fare altro che lavorare ad un nuovo aggiornamento.

Fonte Phone Arena