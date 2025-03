Meizu stupisce al MWC 2025: presentati tre nuovi smartphone con Flyme OS

Meizu torna a far parlare di sé al Mobile World Congress 2025, presentando tre nuovi smartphone che promettono di catturare l’attenzione degli appassionati. Con il sistema operativo Flyme basato su Android 15, i dispositivi sono disponibili nel mercato globale e si distinguono per design e specifiche tecniche.

Meizu Note 22: un entry-level dal potenziale interessante

Il primo dispositivo presentato è il Meizu Note 22, un modello entry-level che si distingue per un ampio display LCD da 6,78 pollici con risoluzione 1080p. Accanto a una buona capacità visiva, il dispositivo è alimentato dal chipset Helio G99, una scelta che promette prestazioni adeguate per gli utenti non particolarmente esigenti. La disponibilità sarà in due configurazioni: la prima con 8GB di RAM e 128GB di memoria, la seconda con 8GB di RAM e 256GB, offrendo opzioni di spazio diverse a seconda delle necessità.

Quando si parla di fotografia, il Meizu Note 22 non delude. La fotocamera principale vanta una risoluzione di 108MP, mentre per i selfie è presente una fotocamera da 32MP. Nonostante le specifiche dettagliate delle altre due fotocamere posteriori non siano state divulgate, la dotazione complessiva appare interessante per questo segmento di mercato.

La batteria integrata da 5.000mAh assicura un'autonomia soddisfacente, con la possibilità di ricarica rapida fino a 40W. Tra le altre funzionalità, il dispositivo offre NFC, IR blaster e connettività 4G. In termini di opzioni cromatiche, i colori disponibili saranno Blu, Viola e Oro Bianco.

mblu 22: un smartphone accessibile con buone caratteristiche

Il secondo modello presentato, il mblu 22, si configura anch'esso come entry-level, ma con alcune differenze sottolineate dal suo schermo LCD da 6,79 pollici con risoluzione 720p. Il dispositivo è dotato di un chipset Unisoc, la cui identità non è stata specificata, ma che si presume offra un buon rapporto qualità-prezzo, nel pieno spirito dei dispositivi economici.

Per quanto riguarda la memoria, il mblu 22 presenta due varianti: una con 3GB di RAM e 64GB di spazio d’archiviazione e l’altra con 4GB di RAM e 128GB. A completare il pacchetto ci sono una fotocamera posteriore da 13MP e una fotocamera frontale da 5MP, che promettono fotografie di qualità passabile per uso quotidiano, senza fronzoli.

Oltre a ciò, il mblu 22 sfoggia altoparlanti stereo di grande potenza e una batteria da 5.000mAh, garantendo una lunga durata senza il bisogno di frequenti ricariche. Questo dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni: Nero, Giallo e Blu Chiaro, soddisfacendo così i gusti di un pubblico variegato.

mblu 22 Pro: upgrade con funzionalità migliorate

Infine, l’attenzione si sposta sul mblu 22 Pro, un modello che rappresenta un passo avanti rispetto al mblu 22 standard. La principale differenza è una fotocamera posteriore da 50MP e una frontale da 8MP, che dovrebbero garantire immagini più dettagliate e di qualità superiore. Il display, sempre da 6,79 pollici, offre una risoluzione di 720p, ma si presuppone una frequenza di aggiornamento alta, probabilmente di 90Hz, per migliorare l’esperienza di navigazione e visione.

La batteria, pur rimanendo da 5.000mAh, supporterà una ricarica più rapida da 18W, un importante upgrade rispetto ai 10W offerti dal mblu 22. Sotto la scocca, il dispositivo è animato da un chip MediaTek Helio G81, e sarà offerto in diverse configurazioni di memoria: 4GB di RAM con 128GB di memoria, 6GB di RAM con 256GB e una versione top di 8GB di RAM con 256GB di storage.

In aggiunta, il mblu 22 Pro garantirà anche la connettività NFC, permettendo pagamenti mobili ed altre funzionalità moderne. Le colorazioni disponibili saranno Grigio Scuro, Verde e Bianco Titanio, rendendolo un’opzione attraente per chi cerca un dispositivo con prestazioni superiori a un prezzo accessibile.

Questi nuovi dispositivi di Meizu mostrano come l’azienda stia cercando di mantenere competitivi i suoi prezzi nel crescente mercato degli smartphone, rivolgendosi a diverse fasce di clientela.