Meglio il Galaxy S20 FE o il Galaxy S10+? La bilancia pende dalla parte del più recente

I fan di Samsung hanno la fortuna di poter scegliere tra una vasta gamma di telefoni con specifiche diverse a prezzi variabili. Attualmente i dispositivi della serie Galaxy S21, presentati ufficialmente lo scorso 14 gennaio, rappresentano certamente la miglior scelta possibile. Tuttavia, i prodotti del gigante di Seul disponibili sul mercato sono davvero molti, e vale la pena dare uno sguardo attento anche a smartphone che non finiscono spesso sotto i riflettori.

Tra i telefoni preferiti dai fan ci sono il Galaxy S10 + e il Galaxy S20 FE, ma stando a quanto riportato da SamMobile l’acquisto del Galaxy S20 FE sembrerebbe essere una mossa più azzeccata per una serie di motivi.

Tanto per cominciare, il Galaxy S20 FE è l’unico in grado di visualizzare contenuti a una velocità di 120 fotogrammi al secondo grazie al suo display Super AMOLED a 120 Hz. Il pannello Dynamic AMOLED utilizzato dal Galaxy S10 + ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e, sebbene 60 fps siano sufficienti per un’esperienza fluida in tutta l’interfaccia utente, è pur sempre la metà di ciò di cui è capace il display del Galaxy S20 FE.

Inoltre, i giochi mobili che supportano 120 Hz appariranno molto più fluidi, e le app 3D particolarmente esigenti funzioneranno meglio non solo grazie al pannello a 120 Hz, ma anche perché il Galaxy S20 FE viene fornito con una coppia di chipset più recente, più potente ed efficiente dal punto di vista energetico.

Il Galaxy S20 FE, rilasciato un anno e mezzo dopo il debutto sul mercato del Galaxy S10 +, viene infatti fornito con hardware più recente, inclusa una nuova coppia di SoC. Oltre ad avere più potenza ed efficienza dal punto di vista energetico, il Galaxy S20 FE non è sottoposto alla famosa differenziazione hardware in base ai mercati (Exynos nei prodotti Samsung europei, Snapdragon per quelli USA).

Chiunque acquisti il ​​Galaxy S20 FE 5G, indipendentemente dal Paese, avrà un prodotto alimentato con un processore Snapdragon 865, mentre i clienti che opteranno per il modello LTE riceveranno un device con processore Exynos 990.

Venendo ad un altro aspetto molto importante come l’autonomia, il Galaxy S20 FE garantisce una durata della batteria per tutto il giorno anche con la modalità di frequenza di aggiornamento di 120Hz abilitata. Qualcosa di notevole, se si pensa che il modello Galaxy S21 di base fatica (e alla fine non riesce) a ottenere lo stesso risultato.

Il Galaxy S20 FE risulta equipaggiato con una batteria più grande da 4.500 mAh rispetto alla batteria da 4.300 mAh che si trova all’interno del Galaxy S10 +, e beneficia anche di una ricarica più rapida da 25 W rispetto a quella da 15 W dell’altro prodotto. In sostanza, la batteria del Galaxy S20 FE impiegherà più tempo a scaricarsi e si ricaricherà più velocemente. Entrambi i telefoni hanno una ricarica wireless rapida da 15 W e una ricarica wireless inversa da 4,5 W.

In termini di comparto foto siamo praticamente sullo stesso livello, anche se il teleobiettivo che si trova sul retro del Galaxy S20 FE ha una risoluzione inferiore (8 MP rispetto ai 12 MP del Galaxy S10+) ma è caratterizzato da uno zoom ottico 3x rispetto ai 2x dell’altro telefono Samsung.

Infine, bisogna tener conto che sebbene entrambi i telefoni siano stati aggiornati ad Android 11, il Galaxy S20 FE dovrebbe essere supportato fino al rilascio di Android 13. Al contrario, per il Galaxy S10 + gli aggiornamenti dovrebbero essere garantiti fino ad Android 12.

L’ultimissimo aspetto da considerare è la disponibilità limitata del Galaxy S10 +, che ha già due anni e non è più così facile da trovare: ammesso che ci si riesca, bisogna accontentarsi delle poche opzioni di colore disponibili. Il Galaxy S20 FE, invece, è stato rilasciato in sei colorazioni diverse, tutte disponibili in ogni mercato.

Fonte SamMobile