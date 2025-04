MediaTek svela il nuovo Dimensity 9400+: tutte le novità di un chip all’avanguardia

Il mondo della tecnologia mobile si prepara a una svolta significativa con l’annuncio del Dimensity 9400+ da parte di MediaTek. Questa nuova versione del chipset non solo migliora le prestazioni rispetto al suo predecessore, ma introduce anche una serie di funzionalità innovative in grado di rivoluzionare l’esperienza utente. Dalla connettività Bluetooth a distanze mai viste prima, al supporto satellitare, vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche che questo chip porta con sé.

Potenziamento della connettività Bluetooth

La prima grande novità del Dimensity 9400+ è la sua capacità di stabilire connessioni Bluetooth dirette tra telefoni fino a 10 chilometri di distanza. Questo rappresenta un notevole ampliamento rispetto al precedente Dimensity 9400, che copriva solo 1.5 chilometri. Questo aggiornamento consente una maggiore libertà di utilizzo, ideale per attività all’aperto e per coloro che necessitano di comunicazioni a lungo raggio senza l’ausilio di reti cellulari.

Supporto alla comunicazione satellitare

Un’altra innovazione rilevante è il supporto per le connessioni con i satelliti BeiDou, che permette al dispositivo di ottenere un tempo di prima connessione più rapido del 33%. Questa capacità è particolarmente utile in aree remote dove la ricezione telefonica è limitata. Grazie a questa funzione, gli utenti possono contare su una navigazione e una trasmissione di dati più sicura e affidabile.

Wi-Fi 7 e copertura migliorata

Il nuovo chip porta con sé anche l’opzione di connettività Wi-Fi 7 con capacità tri-band e cinque flussi simultanei. Questa tecnologia garantisce una maggiore velocità di trasmissione dei dati e una gestione più efficiente delle connessioni, particolarmente cruciale in contesti in cui ci sono più dispositivi connessi. Inoltre, la tecnologia MediaTek Xtra Range™ 3.0 permette una copertura Wi-Fi estesa fino a 30 metri, un miglioramento che promette di rendere l’accesso alla rete domestica o aziendale notevolmente più fluido.

Dual SIM e maggiore flessibilità

Tra le funzionalità di rilievo, il Dimensity 9400+ offre supporto Dual SIM Dual Active, consentendo agli utenti di utilizzare contemporaneamente due numeri di telefono. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi gestisce affari o ha bisogno di separare le linee personali da quelle professionali, rendendo la vita quotidiana più semplice e organizzata.

Prestazioni AI potenziate

MediaTek ha lavorato intensamente per migliorare le capacità AI del Dimensity 9400+, rendendo il chipset compatibile con una gamma diversificata di modelli di linguaggio AI avanzati. Le nuove tecnologie come il FP8 inferencing, il MediaTek NPU 890 e il Speculative Decoding+ promettono prestazioni AI sorprendenti, vantando un aumento fino al 20% nella velocità di elaborazione. Questo significa che gli utenti possono aspettarsi un’esperienza più intuitiva e reattiva nelle applicazioni che fanno uso di intelligenza artificiale.

Grandi novità nel gaming

Infine, il Dimensity 9400+ si distingue nel settore gaming grazie all’unità grafica Arm Immortalis-G925, che assicura esperienze visive mozzafiato con i suoi 12 core. Un’ulteriore innovazione è il nuovo convertitore di frame rate 2.0+, che non solo raddoppia il frame rate effettivo ma migliora anche l’efficienza energetica fino al 40%. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per i gamer, assicurando sessioni di gioco più fluide e durature.

Con il lancio previsto già per questo mese, si attende con interesse il primo smartphone a utilizzare il Dimensity 9400+. Si parla di un possibile utilizzo nel flagship Oppo Find X8, ma potrebbero esserci altre sorprese in arrivo. In ogni caso, le aspettative sono alte e il mondo della tecnologia è pronto a vedere all’opera questo nuovo chipset all’avanguardia.