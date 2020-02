MediaTek presenta il processore Helio P95: novità su fotocamera, AI e gaming

MediaTek ha annunciato una nuova aggiunta alla sua famiglia di processori Helio. L’azienda ha infatti annunciato nelle scorse ore Helio P95, successore del processore Helio P90 che è stato lanciato a dicembre 2018. Il nuovo standard garantisce numerosi miglioramenti a livello di GPU, fotocamera, connettività e intelligenza artificiale.

Nel complesso, Helio P95 non si presenta come un aggiornamento “drastico” rispetto al suo predecessore. Il nuovo processore continua infatti ad utilizzare la stessa architettura della CPU, con 2 core di prestazioni ARM Cortex-A75 con clock a 2,2 GHz e 6 core di efficienza ARM Cortex-A55 con esecuzione a 2,0 GHz. Anche la GPU PowerVR GM 9446 è invariata rispetto all’ultima generazione, anche se MediaTek afferma che il nuovo standard è in grado di offrire il 10% di prestazioni in più. L’unità di elaborazione AI (APU) ha inoltre ottenuto un aumento delle prestazioni del 10% – sempre a detta di MediaTek, ndr – rispetto all’ultima generazione.

Come accennato, il nuovo processore arriva con interessanti miglioramenti a livello di fotocamera, che si basano sull’intelligenza artificiale. Alcuni esempi sono il tracking della posa umana per 5 persone, l’avatar AR per il corpo intero, il tracking della posa 3D, l’accelerazione AR / MR‌ e una nuova modalità fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione AK-NR.

Per quanto riguarda la parte “gaming”, Helio P95 supporta la tecnologia MediaTek HyperEngine, la prima della serie P, che a detta dell’azienda riesce a garantire vari miglioramenti a livello di hardware e software per una migliore esperienza di gioco.

In termini di connettività, MediaTek Helio P95 presenta un modem 4G LTE WorldMode con velocità di download LTE Cat-12 e Cat-13. Il nuovo processore supporta anche Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4 × 4 MIMO, 3CA, 256QAM e VoG dual SIM 4G.

MediaTek finora non ha fornito dettagli concreti su quali saranno i dispositivi che funzioneranno con Helio P95. Stando alle caratteristiche del chip, i telefoni interessati dovrebbero essere gli smartphone entry-level e “low-cost”.

Fonte XDA