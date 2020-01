Gli smartphone destinati al “gaming” sono diventati una tendenza in crescita negli ultimi mesi. Naturalmente, dato che i giochi mobili migliorano a vista d’occhio e si avvicinano ormai a quelli delle console e dei computer, anche l’hardware deve adattarsi e migliorare per consentire un’esperienza di gioco all’altezza.

Qualcomm e MediaTek sono due società che hanno distribuito chip ottimizzati per gli ormai ricercatissimi gaming phone, come Snapdragon 730G e Snapdragon 765G nel caso di Qualcomm e Helio G90 e G90T nel caso di MediaTek. I risultati sono decisamente positivi: un esempio è l’Helio G90T, che alimenta il Redmi Note 8 Pro garantendo prestazioni di gioco davvero eccellenti. Nelle ultime ore è trapelata la notizia che MediaTek sta rilasciando i chipset Helio G70 e G70T destinati ad alimentare smartphone “gaming” di fascia media.

I core principali sono Cortex-A75, anziché Cortex-A76 dell’Helio G90T, e hanno un clock fino a 2,0 GHz. I core Cortex-A55 più piccoli rimangono gli stessi, tuttavia sono sotto-bloccati a 1,7 GHz invece del clock da 2,0 GHz dell’Helio G90T. L’impostazione octa-core rimane identica. Sebbene il sito Web di MediaTek non lo chiarisca, Helio G70T è probabilmente prodotto nello stesso processo FinFET a 12 nm della sua controparte di fascia alta. Il SoC include anche la tecnologia HyperEngine di MediaTek, che ha lo scopo di migliorare le prestazioni di gioco.

MediaTek Helio G70T offre anche supporto per fotocamere fino a 48 MP e display 1080p. Inoltre, non offre supporto per il 5G, che al momento pare limitato ai soli chipset Dimensity. Nel complesso, il nuovo processore non sembra molto diverso dall’Helio G90T, con l’unica differenza che sembra essere la mancanza di telaio in alcuni nuclei.

L’aspettativa nei confronti di questo nuovo processore è certamente molto alta: le prestazioni dovrebbero essere simili agli ultimi processori Snapdragon serie 600 di Qualcomm e Snapdragon 710.

Fonte XDA