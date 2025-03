MediaTek annuncia l’arrivo del Dimensity 9400e: il chip smartphone del futuro

Il mondo della tecnologia mobile è in continua evoluzione e MediaTek ha in serbo una novità interessante: il chipset Dimensity 9400e. Inizialmente conosciuto come Dimensity 9350, queste informazioni riguardano la nuova unità di elaborazione che promette di migliorare le prestazioni nei dispositivi smartphone, posizionandosi in competizione diretta con le soluzioni di Qualcomm.

Caratteristiche dei chipset: il “cervello” dello smartphone

I chipset, noti anche come sistemi-on-chip, rappresentano il cuore pulsante degli smartphone. Funzionano come il cervello del dispositivo, integrando in un’unica struttura vari componenti fondamentali. Tra questi si trovano la CPU , la GPU , le interfacce di memoria per RAM e ROM, e moduli di comunicazione. Questa integrazione consente una gestione efficiente delle operazioni quotidiane degli smartphone.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Secondo il leaker Digital Chat Station, il nuovo chipset Dimensity 9400e è sostanzialmente un miglioramento rispetto al suo predecessore, il Dimensity 9300. Quest’ultimo, attualmente in uso negli smartphone della serie X100 di Vivo, conta sulla potenza di quattro core CPU Cortex-X4 Prime e quattro core CPU Cortex-A720. È interessante notare come questo chipset non presenti core dedicati all’efficienza energetica, un aspetto che potrebbe influenzare le prestazioni complessive nel lungo termine.

Dimensity 9400e: una potenza competitiva

La nuova proposta di MediaTek, il Dimensity 9400e, si preannuncia come diretta concorrente del Snapdragon 8s Gen 4 di Qualcomm, un chipset che non è ancora stato lanciato ma che si appresta a succedere al Snapdragon 8s Gen 3 del 2024. Nonostante non ci siano dettagli certi sui dispositivi che lo utilizzeranno, è probabile che verrà integrato in smartphone di alto livello, specialmente quelli provenienti dall’Asia orientale.

Sebbene non siano emerse conferme ufficiali riguardo a possibili aggiornamenti della GPU, il Dimensity 9400e continuerà ad utilizzare la GPU Immortalis G720, la quale ha già dimostrato elevati livelli di prestazione nella serie 9300. Un aspetto chiave di questa GPU è il miglioramento del 46% delle capacità di ray tracing, un vantaggio significativo per il gaming e le applicazioni grafiche.

Aspettative ed evoluzioni in ambito AI

Per quanto riguarda le prestazioni legate all’intelligenza artificiale, si prevede che ci saranno migliorie grazie ai perfezionamenti dell’APU 790 e a potenziamenti nell’architettura NeuroPilot di MediaTek. Nel contesto attuale, dove l’AI sta diventando sempre più centrale nelle strategie di marketing e sviluppo dei chip, non sorprenderebbe vedere il 9400e posizionato come un chipset “intelligente”.

Il Dimensity 9400e potrebbe essere prodotto utilizzando il nodo di processo a 4nm di TSMC, come i suoi predecessori. Sebbene i dettagli specifici debbano ancora emergere, possibili innovazioni nell’ottimizzazione energetica e nella gestione termica potranno rappresentare una svolta importante, specialmente per un chip concepito per massimizzare le prestazioni su tutti i core.

Le informazioni riguardo alla data di uscita del Dimensity 9400e non sono ancora ufficiali, ma le anticipazioni suggeriscono che la sua presentazione potrebbe avvenire in tempi brevi, contribuendo così a rinfrescare l’offerta di chipset sul mercato.