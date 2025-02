McHose X75 V2: Una tastiera meccanica adatta a scrittori e gamer, ma con qualche limite

La tastiera McHose X75 V2 offre un'affascinante combinazione di funzionalità per chi lavora e si diverte con i videogiochi. Con un design dal sapore vintage e la possibilità di personalizzazioni interessanti, rappresenta un'opzione di qualità nel mondo delle tastiere meccaniche. Tuttavia, presenta alcune criticità, come la compatibilità del software limitata a Windows e una costruzione che lascia a desiderare. Scopriamo insieme le caratteristiche e le prestazioni di questo dispositivo.

Design e connettività della McHose X75 V2

La McHose X75 V2 si distingue per il suo design accattivante, che riesce a mescolare elementi di un'estetica minimalista da ufficio con dettagli RGB tipici dei gamer. Disponibile in quattro varianti di colore — blu, rosa, verde e bianco retro — la tastiera ha un aspetto elegante e moderno. Il modello bianco retro, ad esempio, utilizza una combinazione di tonalità di bianco e grigio con tasti arancioni, creando un effetto visivo molto gradevole.

Ma non è solo l'aspetto estetico a renderla interessante. La tastiera supporta connessioni via Bluetooth, dongle da 2.4 GHz e anche in modalità cablata, offrendo la massima flessibilità. Una copertura su un lato della tastiera consente di riporre il dongle quando non è in uso, un'accortezza pratica che evita di smarrirlo.

Comparto acustico e comfort di digitazione

La McHose X75 V2 offre un'esperienza di digitazione molto piacevole. Può essere equipaggiata con switch hot-swappable, permettendo di sostituire i tasti senza dover intervenire sul circuito stampato. Gli switch in dotazione, come gli Icy Creamsicle, presentano un'azione lineare e un'esigenza di forze moderata, contribuendo a rendere la scrittura agile e veloce. La tastiera è costruita con strati di gommapiuma acustica, capaci di smorzare suoni indesiderati e vibrazioni, offrendo un'ulteriore miglioria al comfort durante l’uso prolungato.

Nonostante queste qualità, la tastiera mostra qualche limite nella robustezza. Realizzata in plastico ABS, con una certa flessibilità, si presenta meno resistente rispetto ad altri modelli della stessa fascia di prezzo. Questo aspetto potrebbe sollevare delle perplessità sulla sua durata nel tempo.

Prestazioni di gioco e batteria

Oltre alla sua vocazione per la scrittura, la McHose X75 V2 si comporta bene anche nel gaming. Grazie alla reattività degli switch, è in grado di gestire giochi di intensa azione senza problemi di latenza, permettendo movimenti rapidi e azioni complesse senza ostacoli. Con un polling rate di 1.000 Hz, i comandi sono registrati in modo preciso e tempestivo.

Uno dei punti di forza della tastiera è la sua autonomia. La batteria da 8.000 mAh garantisce un'eccezionale durata. Sebbene non sia possibile testare fino a che punto possa arrivare l'autonomia senza scaricare completamente la batteria, McHose afferma che può durare fino a 280 ore con l’illuminazione RGB attiva.

Software compagno e limitazioni

Un'altra caratteristica rilevante della McHose X75 V2 è il software McHose HUB, che consente di personalizzare le impostazioni della tastiera. Attraverso quest'applicazione, gli utenti possono modificare l'illuminazione RGB, riprogrammare i tasti e registrare macro. Tuttavia, un punto negativo da considerare è che il software è disponibile esclusivamente per Windows, limitando l'accesso agli utenti Mac. Pertanto, chi utilizza macOS dovrà rinunciare a queste opzioni di personalizzazione.

La mancanza di solidità nella costruzione, accanto alla compatibilità software limitata, fa sì che la McHose X75 V2 non sia l'ideale per tutti. Esistono alternative valide sul mercato, come la Keychron K2 HE, che offre una compatibilità completa e una solidità costruttiva maggiore, mantenendo un prezzo molto simile.

In definitiva, sebbene la McHose X75 V2 sia una tastiera progettata per soddisfare le esigenze sia dei professionisti che dei gamer casuali, i suoi aspetti costruttivi e la compatibilità software potrebbero rivelarsi delle lacune significative. Chi è disposto a sacrificare la personalizzazione e la robustezza potrebbe trovare in questo modello un dispositivo gradevole e utile.