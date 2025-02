Max migliora l'esperienza streaming con l'upgrade dei contenuti sportivi – ecco tutti i dettagli

Negli ultimi tempi, il panorama dello streaming è notevolmente cambiato, soprattutto per gli appassionati di sport. Max, il servizio di streaming di Warner Bros. Discovery, ha ampliato la sua offerta per rendere la visione di eventi sportivi ancora più accessibile e entusiasmante. Con l'introduzione del nuovo add-on Bleacher Report Sports, gli utenti possono godere di un ampio catalogo di sport e notizie in diretta. Vediamo quindi cosa offre quest'offerta e cosa significa per gli abbonati.

Un importante potenziamento per gli utenti di Max

Max ha dimostrato un impegno serio verso l'evoluzione della distribuzione dei contenuti sportivi negli Stati Uniti. JB Perrette, CEO di WBD, ha affermato che la piattaforma crede fermamente che i contenuti sportivi debbano essere integrati nei piani Standard e Premium, garantendo così un buon accesso per gli abbonati. Questo approccio mira ad assicurare progressivi investimenti in un portfolio di sport e notizie di alta qualità.

A partire dalla fine del 2023, Max ha rivelato il nuovo add-on Bleacher Report Sports, dando così spazio alla trasmissione di eventi sportivi dal vivo. Gli abbonati potranno accedere a questo servizio aggiuntivo per soli 9.99 dollari al mese, ma inizialmente, era possibile usufruire dell’offerta gratuitamente fino a febbraio 2024. Tuttavia, in una recente comunicazione, Max ha confermato che l’add-on rimarrà gratuito per i piani Standard e Premium, riservando così un'importante opportunità per i clienti.

Questo pacchetto include oltre 1.700 eventi dal vivo, coprendo un vasto assortimento di sport come basket, baseball, hockey, corse automobilistiche, tennis e calcio NCAA, nonché diverse altre competizioni. Pochi altri servizi di streaming possono vantare una tale varietà di eventi nel loro pacchetto standard, se non si trattasse di piattaforme focalizzate sugli sport, come ESPN Plus.

Lo stato attuale dello streaming sportivo

Il panorama dello streaming sportivo è in continua evoluzione e ha visto sviluppi significativi negli ultimi anni. Diverse fusioni tra servizi di streaming, come quella tra Hulu + Live TV e Fubo, hanno dato vita a una maggiore concorrenza. Allo stesso modo, iniziative come MySports da parte di DirecTV, hanno cercato di raccogliere consensi nel mercato.

Tuttavia, il fallimento della joint venture tra Disney/Fox e Warner Bros. Discovery, Venu Sports, ha messo in evidenza le difficoltà che molti attori del settore stanno affrontando. In questo contesto turbolento, Max ha deciso di entrare a gamba tesa per non perdere terreno nella battaglia per la visione sportiva in streaming. Con il lancio di contenuti sportivi dal vivo, la piattaforma sta cercando di affermarsi come un punto di riferimento per gli appassionati.

In aggiunta, le novità non finiscono qui: Disney ha annunciato l'aggiunta di ulteriori contenuti ESPN a Disney Plus e l'introduzione di un servizio standalone, diverso da ESPN Plus, prevista per l'autunno 2025. È chiaro che il mercato si sta orientando verso una competizione sempre più accesa nel settore dello sport in streaming.

Gli svantaggi per alcuni abbonati

Se da un lato i piani Standard e Premium di Max stanno beneficiando dell'inclusione dell'add-on Bleacher Report Sports, dall'altro, gli abbonati ai piani supportati da pubblicità stanno affrontando una situazione opposta. A partire dal 30 marzo, Max ha annunciato che l'add-on e CNN Max non saranno più disponibili per il piano Base con Annunci. Questo cambiamento esclude anche gli abbonati al pacchetto Disney Plus, Hulu, Max Bundle con annunci, rendendo la situazione piuttosto deludente per coloro che cercavano di risparmiare.

Per continuare a godere dei contenuti sportivi dal vivo, gli utenti dovranno passare a piani superiori, come il piano Standard , quello Premium o il pacchetto senza annunci . Sebbene siano disponibili dei tassi annuali per risparmiare, nessuna delle opzioni si avvicina al costo base di 9.99 dollari del piano supportato da pubblicità di Max.

In questo scenario, l’arrivo del Bleacher Report Sports rappresenta un significativo passo avanti per molti utenti, mentre per altri, la transizione verso un’esperienza potenzialmente più costosa potrebbe risultare un punto di frustrazione. Max, quindi, naviga attraverso le acque agitate di un mercato in fermento, segnalando una continua evoluzione delle sue offerte e dei suoi servizi per soddisfare le esigenze degli utenti.