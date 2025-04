Max introduce limitazioni sullo sharing delle password: ecco cosa cambia per gli abbonati

Nell’attuale scenario delle piattaforme di streaming, Max fa un passo significativo nel controllo della condivisione delle password. La recente decisione della Warner Bros. Discovery, comunicata martedì, prevede un costo aggiuntivo di 7,99 dollari al mese per ogni nuovo membro che si aggiunge all’account al di fuori del nucleo familiare. Questa mossa si inserisce in una tendenza crescente tra i servizi di streaming, che cercano di ottimizzare i ricavi e garantire l’utilizzo legittimo delle loro piattaforme.

Il nuovo “Extra Member Add-On” di Max

L’introduzione del “Extra Member Add-On” consente agli abbonati di ogni piano di invitare un amico o un familiare a creare un account separato, dotato di proprie credenziali di accesso. Secondo quanto comunicato da Warner Bros. Discovery, questi nuovi membri potranno visualizzare contenuti solo da un dispositivo alla volta, ma avranno accesso a tutti i vantaggi inclusi nel piano dell’abbonato principale. È importante notare che ogni account può aggiungere solo un membro extra.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa iniziativa risponde alle preoccupazioni sempre più diffuse riguardo alla condivisione delle password, che ha spinto molte piattaforme a riconsiderare le loro politiche di accesso. Facendo leva su questa novità, Max si propone di attrarre utenti in cerca di maggiore flessibilità, senza rinunciare a sicurezza e controllo.

La funzionalità di trasferimento del profilo

Max non si ferma al solo add-on per membri extra, ma sta lanciando anche una funzionalità di trasferimento profilo. Questa opzione è pensata per semplificare il processo di migrazione della cronologia di visione, delle raccomandazioni e delle impostazioni dei membri extra su nuovi account. Questo è un passo importante per assicurare che l’esperienza dell’utente rimanga fluida, consentendo agli utenti di mantenere le loro preferenze già impostate.

Attualmente, il servizio di aggiunta di membri extra è riservato esclusivamente a chi si abbonato direttamente a Max e non a coloro che usufruiscono di pacchetti inclusivi. Questa distinzione potrebbe spingere gli utenti a considerare un abbonamento diretto, aumentando il numero di visualizzazioni e l’engagement sulla piattaforma.

Le mosse dei competitor nel mercato dello streaming

Max non è certo l’unico servizio di streaming ad adottare misure simili. La Warner Bros. Discovery aveva già anticipato l’introduzione di pagamenti per la condivisione delle password a partire dall’inizio del 2025. JB Perette, a capo dello streaming di Warner Bros. Discovery, aveva dichiarato a dicembre che sarebbe stato possibile aggiungere membri extra nel primo trimestre dell’anno.

Altre piattaforme, come Netflix e Disney Plus, hanno già implementato soluzioni analoghe. Netflix ha recentemente aumentato il prezzo per la sua offerta di membri extra a 8,99 dollari, mentre Disney Plus ha lanciato un’opzione simile per utenti esterni al costo di 6,99 dollari al mese. Questi sviluppi testimoniano come il mercato dello streaming sia in continua evoluzione, con i servizi che si adattano per fronteggiare la sfida della condivisione delle password e delle necessità degli abbonati.

Con queste nuove politiche, Max si posiziona con decisione nel panorama delle piattaforme streaming, cercando di bilanciare tra la crescita degli abbonamenti e il rispetto delle regole di utilizzo delle piattaforme.