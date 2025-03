Max di Warner Bros. Discovery elimina i classici Looney Tunes: una decisione controversa

Warner Bros. Discovery ha recentemente preso una misura significativa, decidendo di rimuovere dall’offerta del suo servizio di streaming, Max, l’intera collezione dei classici cortometraggi dei Looney Tunes, originariamente realizzati tra il 1930 e il 1969. Questa scelta segna un cambiamento strategico nella programmazione della piattaforma, la quale intende focalizzarsi maggiormente su contenuti pensati per adulti e famiglie, riducendo l’offerta dedicata ai più giovani.

Un passato ricco e la rimozione dei classici

L’annuncio della rimozione dei Looney Tunes è arrivato dopo che, alla fine del 2022, Warner Bros. Discovery aveva già ritirato centinaia di episodi della stessa serie. In quel periodo, era stata data la rassicurazione che i cortometraggi avrebbero continuato a essere disponibili su Max, creando non poca confusione tra gli abbonati. Nonostante le promesse, la recente mossa ha sollevato interrogativi sulla direzione editoriale della piattaforma.

In aggiunta a questa decisione, è stata notata una comunicazione errata riguardante i titoli che avrebbero lasciato la piattaforma, facendo riferimento ai Looney Tunes. Attualmente, tuttavia, restano disponibili solo contenuti più recenti della serie, come “Looney Tunes Cartoons“, lanciata nel 2020, e “New Looney Tunes“, di debutto nel 2015. Questa scelta di mantenere solo i titoli più moderni potrebbe indicare un tentativo di attrarre un pubblico più giovane, lasciando da parte i classici che hanno fatto la storia dell’animazione.

Reazioni e impatti sulla programmazione

Da quando è stata comunicata la notizia, il dibattito tra gli utenti è diventato acceso, con molti che esprimono disappunto riguardo alla scomparsa di questi pezzi iconici della cultura pop. La decisione di limitare l’accesso ai cortometraggi storici potrebbe avere ripercussioni sulla percezione del marchio Max, soprattutto per quei nostalgici che sono cresciuti con le avventure di Bug’s Bunny, Duffy Duck e altri personaggi amati.

Nonostante la popolarità dei nuovi contenuti dei Looney Tunes, la rimozione dei classici rappresenta una perdita significativa nel panorama della programmazione per ragazzi e famiglie. L’agenzia di stampa Deadline ha confermato che la priorità della piattaforma sarà dedicata a programmi di intrattenimento per adulti e famiglie, modificando così l’equilibrio delle offerte disponibili per gli abbonati.

L’assenza di commenti ufficiali

A seguito dell’annuncio, Max non ha fornito osservazioni alle richieste di chiarimento della stampa, inclusa The Verge. Questo silenzio ha ulteriormente alimentato le speculazioni sulle future direzioni della piattaforma e sul trattamento dei contenuti storici. L’assenza di un piano chiaro e di una comunicazione trasparente potrebbe generare incertezza tra gli abbonati e danneggiare l’immagine della piattaforma nel lungo periodo.

La situazione attuale mette in luce l’importanza di saper bilanciare le esigenze di un pubblico moderno con il valore dei contenuti storici, e le scelte strategiche di Warner Bros. Discovery potrebbero avere un impatto significativo sui futuri abbonamenti e sulla fedeltà degli utenti.