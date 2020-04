Mavic Air 2 è ufficiale: un drone “rivoluzionario” alla portata di tutti

Il settore dei droni si arricchisce con quello che sembra essere davvero un prodotto dalla struttura eccezionale. Stiamo parlando di Mavic Air 2, appena ufficializzato dal produttore DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle immagini aeree.

L’annuncio è stato dato dal presidente di DJI, Roger Luo, che ha parlato di Mavic Air 2 in termini molto enfatici. Luo ha precisato che Mavic Air 2 può essere considerato l’ennesima “pietra miliare” del produttore mondiale. Con questo drone, infatti, l’azienda ha dimostrato che “il drone per uso ricreativo più intelligente di DJI non deve necessariamente essere il più grande”.

La straordinarietà di Mavic Air 2 consiste nel saper combinare alla perfezione le immagini professionali e le prestazioni di volo avanzate e intuitive con una tecnologia che viene definita “intelligente e sicura”.

“Pur vantando tutte le caratteristiche della famiglia Mavic, Mavic Air 2 è stato riprogettato e sviluppato da principio. Il nostro obiettivo – afferma Luo – è stato quello di creare un drone in grado di offrire un’esperienza completamente migliorata anche per i piloti meno esperti. Ci auguriamo che i nostri droni contribuiscano a promuovere la creatività e il divertimento in modo piacevole ed educativo, anche in questo difficile periodo storico che stiamo vivendo”.

Le immagini catturate dal drone Mavic Air 2 sono praticamente perfette, grazie alla registrazione video 4K a 60 fps e 120 Mbps, ma anche ai video HDR e rallentati 4X a 1080p/120fps e 8X a 1080p/240fps. Con la funzionalità SmartPhoto si possono ottenere immagini estremamente dettagliate, grazie anche alle tre modalità fotografiche HDR, Hyperlight e Riconoscimento Scene.

Nonostante un peso di soli 570 grammi, Mavic Air 2 è caratterizzato da motori nuovi e prestanti, un design aerodinamico e un’autonomia di volo di circa 34 minuti. Un volo, come accennato, molto sicuro e affidabile, che si serve dei sensori di rilevamento per individuare ostacoli ed evitare collisioni.

Mavic Air 2 viene lanciato ufficialmente in Cina, ma nel giro di due o tre settimane dovrebbe arrivare anche negli altri Paesi. Il prezzo per il pacchetto standard è di 849 euro, mentre la versione “Fly More” avrà un costo di 1.049 euro.