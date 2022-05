MateView SE, ufficiale il nuovo monitor di Huawei: dettagli e prezzo

Buone notizie per tutti i fan di Huawei. Nonostante l’ormai noto ban inflitto dagli USA, la società cinese continua a lavorare su diversi prodotti, compresi i monitor. Proprio nelle scorse ore, infatti, il colosso di Shenzhen ha lanciato ufficialmente MateView SE, un monitor da 23,8 pollici che funge da modello base della serie MateView.

Dotato di uno schermo IPS, MateView SE ha una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel con un rapporto di aspetto 16:9. Stando a quanto affermato dalla stessa Huawei, il display mette anche a disposizione coperture dello spazio colore DCI-P3 e sRGB del 90%, oltre a un rapporto di contrasto di 1.000:1 e 250 nit di luminosità di picco.

Sempre l’azienda cinese afferma che il nuovo monitor MateView SE funziona fino a 75 Hz e supporta AMD FreeSync: si tratta di caratteristiche che sembrano rendere il nuovo monitor molto adatto alle sessioni di gaming, anche se a detta dell’azienda è meglio utilizzarlo per altri scopi.

A bordo del monitor troviamo anche connessioni DisplayPort e HDMI, anche se non è presente nessuna porta USB; forse è solo questo il neo del nuovo monitor di Huawei, che non può contare nemmeno su un jack per cuffie da 3,5 mm o su altoparlanti integrati. Tuttavia, MateView SE può essere ruotato verticalmente e Huawei ha incluso anche un supporto inclinabile e regolabile in altezza.

Va però precisato che al momento del lancio Huawei vende il monitor MateView SE senza rotazione o regolazione dell’altezza, al prezzo di 120 dollari (circa 111 euro al cambio attuale). La società cinese non ha ancora rivelato quanto verrà messo in vendita il modello completo. Allo stesso modo, non è chiaro se Huawei intenda introdurre MateView SE anche in altri mercati, come ad esempio quelli europei.

Fonte Notebookcheck