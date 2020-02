Mate Xs, ufficiale il (secondo) smartphone pieghevole di Huawei: il prezzo è molto alto

Huawei Mate Xs è stato finalmente ufficializzato dall’azienda cinese. Lo smartphone pieghevole – il secondo lanciato da Huawei, ndr – è stato presentato nella giornata di lunedì, e a differenza del Mate X (che non è mai uscito dalla Cina, ndr) sarà il primo “foldable” ad essere interessato da un lancio internazionale.

Huawei Mate Xs sarà in vendita a partire dal prossimo mese di marzo, al prezzo di 2.499 euro. Al momento il gigante di Shenzhen non ha comunicato i dettagli riguardanti il lancio del pieghevole nei mercati al di fuori della Cina, ma di certo ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Huawei Mate Xs si presenta con un display che si avvolge all’esterno del telefono quando è chiuso e si apre su uno schermo da otto pollici che consente di avere delle dimensioni da “tablet”. La società assicura una serie di miglioramenti, tra cui uno schermo a quattro strati riprogettato e una cerniera “falcon wing” aggiornata. Lo smartphone pieghevole è alimentato con un processore Kirin 990, realizzato in proprio da Huawei, ed è inoltre caratterizzato dalla presenza di quattro fotocamere. Inoltre, può essere utilizzato su una gamma più ampia di bande di rete 5G ad alta velocità.

L’enorme punto debole del Mate Xs è ovviamente la mancanza dell’intero sistema operativo Android di Google in seguito al “ban” imposto dall’amministrazione Trump a Huawei. Mate Xs esegue quindi una versione open source ridotta di Android. Gli utenti possono comunque scaricare app ma provengono dall’app store di Huawei, non dal Google Play Store.

Come noto, il Mate Xs sarebbe stato uno dei dispositivi “protagonisti” del Mobile World Congress 2020, in programma proprio in questi giorni a Barcellona. Tuttavia, la grande fiera spagnola è stata annullata a causa della diffusione del coronavirus, che sta tenendo in ansia il mondo intero. Al momento non è chiaro se il MWC 2020 verrà ricalendarizzato oppure è da considerarsi annullato.

Fonte Gadgets360