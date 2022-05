Mate Xs 2, ufficiale il nuovo pieghevole di Huawei: dettagli e prezzi

Il 28 aprile è stata una giornata importante per Huawei, che ha presentato il successore del suo pieghevole Mate Xs. Stiamo parlando del Mate Xs 2, che mantiene la classica piega verso l’esterno del suo predecessore, nonostante questo aspetto non compaia sul Mate X2. Ma quali sono le principali caratteristiche tecniche ed estetiche del Mate Xs 2?

Design

Tanto per cominciare vale davvero la pena parlare del design del nuovo foldable di Huawei, che pare davvero uno degli aspetti peculiari. A prima vista il Mate Xs 2 sembra piuttosto simile al suo predecessore, ma guardando attentamente si possono notare alcune piccole modifiche al modulo della fotocamera, che consentono di fare spazio ad un sensore più “ambizioso”.

A differenza della gamma Galaxy Fold, il Mate Xs 2 è incredibilmente sottile per essere un telefono pieghevole: appena 5,4 mm quando è aperto e 11,1 mm quando è piegato. Anche il peso di 255 grammi è davvero minimo per un prodotto di questo tipo: inoltre, le regolazioni del meccanismo a cerniera hanno reso lo schermo ancora più piatto. Il dispositivo è disponibile in tre varianti di colore, ovvero Brocade White, Elegant Black e Frost Purple.

Display

Date queste premesse non può certo stupire la bellezza del display. Siamo infatti di fronte ad uno schermo OLED da 7,8″ con risoluzione 2480×2200 (che aggiunge fino a 424 ppi), una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un’ampia gamma di colori P3. Una volta piegato, lo schermo resta comunque da 6,5″ ed è capace di competere con i display di alcuni smartphone di dimensioni maggiori, come l’iPhone 13 Pro Max.

Huawei ha poi fatto importanti progressi dal punto di vista della resistenza e della durabilità, due aspetti su cui i pieghevoli fanno storicamente un po’ di fatica. Il materiale dello schermo è stato rafforzato e ora può persino supportare l’input da uno stilo attivo, come la M-Pen 2 di Huawei.

Fotocamera

L’aggiornamento più importante (e anche quello più atteso) che troviamo nell’Huawei Mate Xs 2 è quello relativo al comparto foto. Sul retro, infatti, si può notare una tripla fotocamera, caratterizzata da un sensore primario da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 MP con flash LED. Sul davanti, invece, abbiamo una fotocamera da 10,7 MP. Huawei ha anche implementato la cosiddetta “ottica di calcolo avanzata”, che favorisce una maggiore chiarezza delle immagini.

Snapdragon 888, batteria e HarmonyOS 2

Il dispositivo è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 888, che garantisce ovviamente prestazioni di altissimo livello, superate solo dai chipset della serie A di Apple. La CPU octa-core è composta da un core da 2,84 GHz, tre da 2,42 GHz e quattro da 1,8 GHz, mentre la GPU del dispositivo è Adreno 660.

La variante standard del telefono ha una batteria da 4600 mAh con tanto di ricarica super veloce da 66 W: secondo il gigante di Shenzhen, la batteria può ricaricarsi del 90% in soli 30 minuti. Il pieghevole dispone inoltre di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre la più costosa Collector’s Edition viene fornita con 12 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione e una capacità della batteria di 4880 mAh.

Il Mate Xs 2 funziona con HarmonyOS 2, il software nativo di Huawei. Naturalmente, venendo meno l’accesso diretto al Play Store, il numero di app disponibili è decisamente limitato. Huawei sta anche introducendo un “motore dell’interfaccia utente autoadattativo”, che ottimizza il layout per utilizzare in modo più efficiente la maggiore superficie dello schermo, oltre a gesti touch aggiuntivi.

Il pieghevole di Huawei è il primo dispositivo sul mercato a supportare il Wi-Fi tri-band; inoltre, il foldable dell’azienda cinese presenta ulteriori miglioramenti nella connettività e 2 slot per schede SIM. Infine, lo straordinario schermo sarà supportato da altoparlanti audio spaziali, al fine di garantire un’esperienza davvero coinvolgente durante il consumo di contenuti multimediali.

Prezzi

Come accennato, il Mate Xs 2 avrà una versione normale e una “Collector’s Edition”. Il prezzo partirà da 9.999 Yuan (circa 1.435 euro) per la versione con 8/256 GB, mentre quella con 8/512 GB costa 11.499 Yuan (circa 1.650 euro al cambio attuale); infine, la variante con 12/512 GB ha un prezzo di partenza di 12.999 Yuan, circa 1.865 euro al cambio attuale. Il pieghevole sarà in vendita in Cina a partire dal prossimo 6 maggio.

