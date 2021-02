Mate X2, Huawei pronta a lanciare un nuovo pieghevole: sarà ufficiale il 22 febbraio

Che fine ha fatto Huawei? Se lo chiedono in molti, specialmente dopo le ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti che hanno sancito la sconfitta di Donald Trump e l’elezione di Joe Biden come nuovo Presidente USA. Un cambiamento che potrebbe favorire una ripresa dei rapporti con l’azienda cinese, che nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con un grosso recesso in termini economici, specialmente negli Stati Uniti per via del “ban” imposto dall’amministrazione Trump.

Tuttavia, nonostante tutte le voci comparse di recente sul web secondo cui Huawei starebbe cercando di vendere i suoi marchi di smartphone delle serie Mate e P, sembra proprio che il produttore cinese stia preparando un altro smartphone pieghevole, come riporta Engadget.

Secondo quanto riportato sulla piattaforma social cinese Weibo dall’account ufficiale di Huawei, il prossimo telefono pieghevole dell’azienda si chiama Mate X2 e sarà svelato il 22 febbraio. Sarà un prodotto particolare, perchè non avrà lo stesso design pieghevole verso l’esterno che abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti dispositivi Mate X. Huawei, infatti, ha deciso di “svoltare”, proponendo per questo nuovo “foldable” un display flessibile che si piega verso l’interno. Va tuttavia sottolineato che la piegatura verso l’interno potrebbe anche essere una semplice illusione ottica: il teaser non ci consente di capirlo a pieno.

Dato che mancano solo poche settimane al lancio ufficiale non resteremo con questi dubbi per molto tempo. Il Mate X2 dovrebbe ridare nuova linfa a Huawei, ma sarà ovviamente molto difficile scrollarsi di dosso facilmente le ripercussioni scaturite dal divieto imposto da Donald Trump, anche se Biden decidesse di revocare il divieto e riportare i servizi di Google su Huawei.

Nel frattempo Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha pubblicato un commento su Weibo, affermando di aver utilizzato il dispositivo già “da un pò ‘di tempo” e che il Mate X2 è “pieno di sorprese”.

Fonte Phone Arena