Master & Dynamic ME05: un ritorno per gli amanti della musica wired

Nel panorama attuale della tecnologia audio, gli auricolari cablati sembrano perdere sempre più terreno rispetto alle versioni wireless. Nonostante ciò, Master & Dynamic ha recentemente rivisitato i suoi auricolari ME05, un prodotto che si rivolge a un pubblico di appassionati desiderosi di riscoprire un suono ricco e vibrante, combinato con un design retro di alta classe. Scopriamo insieme le caratteristiche e le prestazioni di questi auricolari, che si propongono come un'alternativa interessante nel mobile audio.

Specifiche tecniche degli auricolari

Gli auricolari Master & Dynamic ME05 sono disponibili a un prezzo di 199 dollari, 163 sterline o 324 dollari australiani. Si presentano in quattro varianti di colore: oro/nero, grigio ardesia/nero, palladio/nero e palladio/bianco. La struttura è dotata di driver in bio-cellulosa da 8 mm e offre la possibilità di collegamento sia tramite jack aux da 3,5 mm che USB-C. La loro dimensione è di 0.47 x 1.09 x 0.66 pollici, con un peso complessivo di 0.81 once, e il cavo misura 47.2 pollici.

Questa revisione degli auricolari cablati, realizzati con materiali premium, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai più vecchi ai più recenti. Pur non avendo il livello di popolarità degli auricolari wireless, i ME05 si impongono nel mercato per la loro qualità sonora, che supera di gran lunga quella di molti earbuds senza fili, offrendo un'esperienza d'ascolto autentica e appagante.

Design accattivante e costruzione robusta

Il design degli auricolari ME05 è senza dubbio uno dei loro punti di forza. Realizzati con un elegante rivestimento in ottone, non solo attirano l'attenzione, ma offrono anche un certo peso che contribuisce alla solidità. Tuttavia, questo stesso peso può fedele un problema di stabilità, poiché durante i movimenti possono scivolare facilmente dalle orecchie. Ogni abbinamento di suoni è accompagnato da dettagli pratici, come un cavo in gomma resistente e un modulo di controllo robusto.

La confezione include un pratico astuccio in tela per il trasporto, un adattatore da USB-C a 3,5 mm e cinque diverse misure di gommini per adattarsi a qualsiasi forma di orecchio. Questo accorgimento è particolarmente utile per garantire un'ottima vestibilità e acustica.

Funzionalità e connettività

Uno dei punti più discussi riguarda le funzionalità degli ME05. Sebbene siano dotati di un connettore USB-C per una maggiore compatibilità, non dispongono di un'app di accompagnamento, il che limita un po' le loro capacità rispetto ad auricolari moderni. Gli utenti possono comunque collegarli a una varietà di dispositivi, inclusi smartphone, laptop e tablet. È possibile anche attivare assistenti vocali come Google Assistant o Siri tramite un pulsante multifunzionale.

Tuttavia, l'assenza di personalizzazione audio tramite app significa che non ci sono opzioni per modificare l'equalizzazione o attivare funzioni di cancellazione del rumore, un aspetto che potrebbe deludere chi cerca una maggiore personalizzazione.

Controlli e prestazioni vocali

I ME05 supportano diversi assistenti vocali e il microfono integrato ha dimostrato buone capacità di riconoscimento vocale. Questo aspetto è particolarmente apprezzato per chi utilizza questi auricolari in contesti di lavoro o chiamate. Tuttavia, c'è una nota dolente: i pulsanti di controllo del volume non funzionano in modalità aux. Questo significa che, se si utilizzano con dispositivi più datati, il controllo diventa limitato, portando a qualche frustrazione. D'altro canto, in modalità USB-C i controlli rispondono in modo preciso, seppur con pulsanti piuttosto rigidi.

Qualità audio e esperienza d'ascolto

Quando si parla di qualità sonora, gli ME05 sono un passo avanti rispetto a molti concorrenti, grazie a un suono profondo e ricco di dettagli. I bassi sono ben definiti, ma non offuscano le medie e le alte frequenze. Le tracce musicali, dall'R&B al rock, vengono riprodotte con un'ottima chiarezza e coinvolgono l'ascoltatore in un viaggio sonoro coinvolgente.

Tuttavia, l'assenza di cancellazione attiva del rumore può risultare un limite in ambienti rumorosi. Nonostante ciò, gli ME05 riescono a isolare bene i suoni esterni, rendendo l'ascolto piacevole ma non del tutto esente da disturbi esterni. Per una qualità ancor più elevata, il DAC incorporato nel connettore USB-C offre una qualità sonora 32-bit/384 kHz, ma l'esperienza varia a seconda del dispositivo utilizzato.

Qualità delle chiamate

Per quanto riguarda la qualità delle telefonate, gli ME05 impressionano per chiarezza e nitidezza. In vari test, i feedback ricevuti dagli interlocutori sono stati positivi, lodando l'intonazione e il volume. L'audio catturato dal microfono è risultato eccellente, permettendo di mantenere conversazioni fluide anche in ambienti affollati, dove il microfono riesce a focalizzarsi sulla voce dell'utente.