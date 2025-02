Marshall Willen II: il piccolo speaker Bluetooth che stupisce per potenza e design

Il Marshall Willen II rappresenta un'ottima soluzione per gli amanti della musica che cercano un diffusore Bluetooth compatto e di qualità. Con un design accattivante e una durata della batteria impressionante, è capace di offrire prestazioni superiori rispetto ad altri modelli della sua categoria. Scopriamo ora cosa rende questo dispositivo così speciale e perché potrebbe essere la scelta ideale per i tuoi viaggi e le tue avventure all'aperto.

Design e materiali: un oggetto da esposizione

Il Willen II di Marshall si distingue per il suo aspetto retro e accattivante. Caratterizzato da una griglia metallica, un logo in ottone e una costruzione robusta, è evidente che questo speaker è progettato per resistere all’usura. La finitura in gomma di alta qualità simula la pelle e il suo aspetto ricorda i celebri amplificatori Marshall, simbolo di stile fra i musicisti. Le due varianti di colore, nero e crema, riflettono la tradizione del marchio e attraggono l'attenzione degli appassionati di rock e non solo.

La sua costruzione, robusta e seria, rende il Willen II perfetto per l'uso in diverse situazioni, sia che tu stia organizzando un picnic nel parco o che stia portando in giro la musica durante una festa. Sebbene il supporto in gomma per il trasporto possa sembrare un po’ delicato, il resto del dispositivo sottolinea una qualità costruttiva che giustifica il prezzo. Insomma, è un dispositivo che combina estetica e funzionalità.

Caratteristiche tecniche e connessione

Il Marshall Willen II è dotato della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione stabile e una bassa latenza. Questa tecnologia permette di ridurre il consumo energetico e, sebbene non supporti file audio ad alta risoluzione, ciò non influisce sulla qualità sonora per la quale è progettato. La ricarica avviene tramite un connettore USB-C, offre un'ottima opzione di ricarica veloce e facile accesso.

Il dispositivo comprende anche un’app dedicata che, sebbene un po’ limitata, offre diverse opzioni di equalizzazione per un ascolto personalizzato. Gli utenti possono scegliere tra tre preset: "Marshall signature", "Push" per bassi e alti potenziati, e "Voice" per migliorare la chiarezza nei podcast e audiolibri. Seppur non siano presenti regolazioni extensive come un equalizzatore a 5 bande, l'applicazione soddisfa le aspettative per il suo scopo.

Qualità del suono: un sorpresa potente

Quando si parla di qualità audio, il Willen II non delude. Anche se il suo formato compatto limita dimensioni e potenza dei driver rispetto a concorrenti più grandi, riesce comunque a restituire un suono sorprendentemente chiaro. I bassi sono ben definiti, le frequenze medie ricche, e gli alti brillanti. Gli utenti possono aspettarsi una riproduzione ragionevole degli alti, permettendo a cymbali e chitarre di brillare nei mix.

Durante le prove, si nota una viberazione e un rumore quando si alzano i volumi, ma è un fenomeno comune per gli speaker di dimensioni contenute. Nonostante il livello di distorsione leggermente elevato a volumi massimi, è possibile godere di una chiara separazione strumentale e di una buona riproduzione di voci e chitarre. Pertanto, anche se il basso non colpirà al primo ascolto, il bilanciamento complessivo delle frequenze rende l'esperienza di ascolto soddisfacente.

Autonomia della batteria: un campione di resistenza

Una delle caratteristiche più impressionanti del Marshall Willen II è la sua autonomia della batteria, che arriva fino a 17 ore. Questo è significativamente superiore rispetto ad altri dispositivi della stessa categoria, i quali solitamente offrono una durata tra 10 e 12 ore. Durante i test, l’autonomia è risultata essere anche superiore rispetto a quella dichiarata, a patto di mantenere un volume medio. Questa durata lo rende l’alleato perfetto per chi ama campeggiare o organizzare eventi all’aperto senza preoccuparsi di rimanere senza musica.

L’affidabilità della batteria del Willen II lascia un ottimo impatto, permettendo a chi lo utilizza di godere a lungo della propria musica preferita senza interruzioni. Con un design all’insegna della robustezza e un perfetto equilibrio tra portabilità e prestazioni audio, questo diffusore rappresenta una scelta solida e duratura per ogni amante della musica.

Il Marshall Willen II emerge così come un’opzione degna di considerazione nel panorama degli speaker Bluetooth, combinando design classico e prestazioni sonore superiori a un prezzo accessibile. Che tu sia un appassionato di musica o semplicemente alla ricerca di un buon speaker portatile, può essere l'acquisto giusto per te.