Mark Zuckerberg critica Apple e promuove la sua visione sull’IA durante Stripe Sessions 2025

Durante l’evento Stripe Sessions 2025, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha colto l’occasione per esprimere forti opinioni riguardo a Apple, dipingendo l’azienda come un rivale e Google come un alleato. La conversazione è emersa a seguito della recente decisione di un tribunale statunitense che ha costretto Apple a rivedere le proprie politiche sull’App Store, un tema caldo nell’ambito della tecnologia.

Le dinamiche tra Meta, Apple e Google

Zuckerberg ha risposto a una domanda del CEO di Stripe, John Collison, sul recente dibattito tra Apple e le norme antitrust, riferendosi sarcasticamente alla settimana difficile di Tim Cook, il CEO di Apple. “Non voglio approfittare della situazione, ma preferisco Sundar“, ha commentato, riferendosi a Sundar Pichai, leader di Google. Queste parole, pur presentate con un velo di ironia, evidenziano che le differenze tra Apple e Google nell’apertura dei marketplace delle app riguardano più il grado di accesso piuttosto che un vero e proprio contrasto di valori.

Epic Games, per esempio, ha manifestato il proprio malcontento anche nei confronti di Google per via di restrizioni relative alle pratiche di indirizzamento e per le battaglie antitrust che coinvolgono entrambe le piattaforme. Le tensioni tra le aziende tecnologiche del calibro di Meta, Apple e Google evidenziano un periodo di cambiamento e sfide nel panorama digitale.

Le implicazioni per Stripe e il mercato delle app

La situazione attuale favorisce indubbiamente Stripe, che beneficia della decisione che obbliga Apple a consentire acquisti esterni all’app senza dover pagare commissioni. Con questa modifica, la società di elaborazione dei pagamenti sta attivamente incoraggiando gli sviluppatori a optare per la propria soluzione piuttosto che per il sistema di acquisti in-app di Apple. Questo passaggio potrebbe rivelarsi decisivo per la crescita di Stripe nel settore delle transazioni digitali, rafforzando la sua posizione nel mercato e aumentando la competitività nei confronti di Apple.

L’importanza di queste dinamiche non è da sottovalutare, poiché si pongono le basi per una competizione più aperta e varia tra le piattaforme, con effetti diretti sugli sviluppatori e sui consumatori che utilizzano queste applicazioni nel loro quotidiano.

Le preoccupazioni di Zuckerberg sull’IA e l’isolamento sociale

Un altro punto di interesse emerso durante l’evento è stata la visione di Zuckerberg sull’intelligenza artificiale e il suo ruolo nel combattere l’isolamento sociale. Zuckerberg ha espresso preoccupazioni sul fatto che la tecnologia, invece di ridurre la solitudine e favorire nuove relazioni, potrebbe contribuire a un ulteriore distacco tra le persone. Commentando la visione di Meta sull’IA, ha descritto scenari in cui gli utenti si ritrovano a passare del tempo con ologrammi e amici virtuali piuttosto che con persone reali.

Questa prospettiva ha suscitato reazioni su piattaforme social, dove molti utenti hanno invitato a riflettere su alternative più salutari. Invece di farsi accompagnare da tecnologie che simulano interazioni umane, si è suggerito di riconnettersi con amici perduti, avviare conversazioni con estranei e partecipare ad attività di gruppo. L’invito a esplorare il mondo reale e a creare connessioni autentiche risuona come una risposta a una società sempre più digitalizzata e isolata, ponendo interrogativi sulle reali potenzialità della tecnologia.

Questa conversazione continua a stimolare dibattiti nel panorama tecnologico e sociale, riflettendo le sfide che l’umanità deve affrontare nell’era dell’IA, e lasciando molti interrogativi sul futuro delle interazioni umane in un contesto sempre più mediato dalla tecnologia.