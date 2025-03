Malfunzionamento di Mastercard provoca disagi a livello globale nella mattinata del 9 marzo

La mattina del 9 marzo ha portato disagi a molti consumatori europei e in altre parti del mondo a causa di un malfunzionamento del servizio di pagamento Mastercard. Gli utenti hanno riscontrato problemi sia nelle transazioni online che nei punti vendita fisici, con un messaggio di "Pagamento rifiutato" che ha creato confusione e frustrazione. La situazione ha generato un'ondata di comunicazioni sui social media e richieste d'assistenza ai servizi clienti degli istituti bancari.

Le prime segnalazioni in Giappone e Australia

Il disservizio è iniziato in contemporanea con la sera del giorno precedente nelle regioni orientali, dove la differenza di fuso orario ha esacerbato i disagi. Gli utenti australiani hanno vissuto un'esperienza particolarmente frustrante, poiché il malfunzionamento si è manifestato proprio durante le ore di punta nei ristoranti e nei locali. Le segnalazioni sono via via aumentate, seguendo il ciclo della giornata e allargandosi rapidamente ad altre aree del pianeta.

In Italia, il picco di difficoltà si è registrato tra le 9:00 e le 10:00, quando molti consumatori hanno tentato di completare acquisti online o di effettuare pagamenti in negozi aperti. Diversi bar del centro di Milano hanno confermato che i pagamenti con le carte Mastercard non venivano accettati, costringendo i clienti a ricorrere a forme di pagamento alternative come il contante. Un fenomeno, quello del malfunzionamento, che non ha risparmiato altri Paesi, mostrando l'ampiezza del problema.

Reazioni e segnalazioni da diverse nazioni

La portata del disservizio è stata davvero globale, con messaggi di aiuto che sono arrivati da Regno Unito, Giappone, Australia e Ucraina. In Ucraina, molti cittadini hanno espresso le loro difficoltà sui social, raccontando episodi spiacevoli alle casse dei supermercati. Le segnalazioni su piattaforme come X hanno creato una sorta di mappatura in tempo reale dei problemi, evidenziando come le difficoltà non fossero isolate ma parte di un fenomeno più ampio.

Il ripristino del servizio in Italia: tempistiche e impatto

Fortunatamente, la maggior parte delle segnalazioni in Italia è avvenuta in un momento in cui l'attività commerciale è generalmente ridotta, essendo domenica mattina. Così, pur non mancando i disagi, i clienti hanno potuto gestire la situazione con maggiore calma rispetto ad altri Paesi dove il problema si è verificato durante orari di punta. Alcuni lettori hanno segnalato l’impossibilità di completare acquisti su piattaforme e-commerce, come Amazon, contribuendo a testimoniare la portata del guasto.

Attorno alle 11:00, il servizio di pagamento ha iniziato a riprendersi. Nonostante ciò, Mastercard non ha ancora offerto spiegazioni chiare riguardo le cause di questo malfunzionamento, lasciando aperte diverse ipotesi, che spaziano da problemi tecnici ai circuiti centrali fino a possibili interferenze nei protocolli di sicurezza.

L'importanza di avere alternative nei pagamenti

Questo episodio ha riproposto la questione della crescente dipendenza dai sistemi di pagamento elettronici e la loro vulnerabilità. Esperti di sicurezza informatica sollevano interrogativi rilevanti sull'importanza di mantenere sempre opzioni di pagamento diverse, incluso l'uso del contante. Per molti commercianti, specialmente quelli operativi su mercati internazionali, tali disservizi possono tradursi in perdite notevoli, in particolare in momenti di alta affluenza.

La capacità di reagire rapidamente e di offrire metodi di pagamento alternativi diventa cruciale per garantire la continuità e la fiducia nella propria attività commerciale. Questo episodio dovrebbe servire come lezione per tutti coloro che si trovano coinvolti nel mondo dei pagamenti digitali.