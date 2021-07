MagSafe Battery Pack, la batteria magnetica di Apple per gli iPhone 12

Apple ha presentato ufficialmente il MagSafe Battery Pack, ovvero una batteria aggiuntiva progettata per funzionare con iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Al prezzo di 109 euro, la nuova soluzione della “Mela” offre una durata della batteria extra per gli iPhone 12‌ e ha anche alcune caratteristiche particolarmente innovative, come un’opzione di ricarica wireless inversa che consente la ricarica tramite l’iPhone.

Design

La batteria MagSafe ha un design rettangolare che si abbina perfettamente alla forma dell’‌iPhone‌ e si attacca al retro degli iPhone 12 per fornire energia extra. Lanciata nella sola colorazione bianca, occupa tutta la parte posteriore dell’‌iPhone 12 mini‌ sotto il ritaglio della fotocamera, mentre sugli altri modelli di iPhone‌ occupa meno spazio. E’ presente anche una porta Lightning integrata per caricare la batteria MagSafe.

Ricarica inversa

Il MagSafe Battery Pack ha una funzione di ricarica wireless inversa: se si ricarica il proprio ‌iPhone‌, anche la batteria MagSafe si caricherà contemporaneamente. Possono essere caricati entrambi tramite la porta Lightning sulla batteria MagSafe o tramite la porta Lightning sull’‌iPhone‌.

Apple afferma che questo metodo di ricarica risulta particolarmente utile quando l’‌iPhone‌ è collegato a un altro dispositivo, ad esempio quando un ‌iPhone‌ è collegato a un Mac. Durante la ricarica simultanea dell’‌iPhone‌ e della batteria MagSafe, l’‌iPhone‌ si caricherà all’80% o più prima che la batteria MagSafe inizi a caricarsi.

Controllo del calore e della carica

Ci sono funzioni integrate di gestione della carica nel MagSafe Battery Pack progettate per aiutare a conservare lo stato di salute della batteria, specialmente in quelle situazioni in cui è necessario collegare la nuova soluzione all’alimentazione per lunghi periodi di tempo.

Apple afferma infatti che un ‌iPhone 12‌ potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica. In tal caso, per prolungare la durata della batteria, il gigante di Cupertino sostiene che il software potrebbe limitare la ricarica oltre l’80%. In tal caso, la società californiana consiglia di trasferirsi in un luogo più fresco, poiché l’‌iPhone‌ si ricaricherà non appena la temperatura si abbasserà.

Quando si utilizza la batteria MagSafe per caricare un ‌iPhone‌, è possibile vedere comparire una notifica che indica che l’‌iPhone‌ si caricherà solo fino al 90%. Per caricarlo maggiormente, Apple consiglia di recarsi nel Centro di controllo, tenere premuta l’icona Modalità risparmio energetico e infine cliccare su “Continua”.

Compatibilità

La batteria MagSafe, come detto, funziona con ‌iPhone 12 mini‌, iPhone 12‌, ‌iPhone 12 Pro‌ e ‌iPhone 12 Pro Max‌. La nuova soluzione proposta da Apple è in grado di ricaricare anche altri dispositivi, come ad esempio la serie iPhone 11: tuttavia, è bene tenere presente che solo i modelli ‌iPhone 12‌ hanno magneti per mantenere in posizione la batteria MagSafe. In più, ed è un dettaglio tutt’altro che secondario, per far funzionare la MagSafe Battery Pack è necessario aver installato sul dispositivo l’aggiornamento iOS 14.7, che dovrebbe essere rilasciato presto.

Fonte MacRumors