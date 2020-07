MagicBook 14, 15 e Pro, ufficiali i nuovi notebook di Honor: dettagli e prezzi

Honor MagicBook 14, MagicBook 15 e MagicBook Pro sono stati lanciati in Cina con le ultime CPU AMD Ryzen 4000. I nuovi prodotti appena ufficializzati dal sub-brand di Huawei seguono la stessa estetica dei modelli MagicBook della generazione precedente, anche se ovviamente Honor li ha migliorati e aggiornati non solo a livello di design, ma soprattutto sul piano hardware.

MagicBook 14 e MagicBook 15, come suggerisce il nome, sono dotati rispettivamente di display da 14 e 15 pollici. MagicBook Pro è invece caratterizzato da un display da 16,1 pollici e interni leggermente migliori rispetto agli altri due notebook. Inoltre, i tre dispositivi hanno tutti display Full HD certificati TÜV Rheinland.

Honor MagicBook 14 è disponibile in due configurazioni, una con CPU Ryzen 5 + 16 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione, l’altra con una CPU Ryzen 7, stessa RAM e il medesimo storage. Il modello Ryzen 5 ha un prezzo di 3.999 Yuan (circa 500 euro) mentre il modello Ryzen 7 viene venduto a 4.499 Yuan, pari a circa 565 euro.

Sono state inoltre annunciate due configurazioni dell’Honor MagicBook 15. La variante Ryzen 5 CPU + 16 GB RAM + 512 GB di archiviazione ha un prezzo di partenza di 4.199 Yuan (circa 526 euro), mentre il modello di archiviazione Ryzen 7 + 16 GB di RAM + 512 GB costa 4.699 Yuan (circa 590 euro).

La variante Pro viene invece fornita con CPU Ryzen 5 + 16 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 4.699 Yuan (circa 590 euro), mentre il modello con CPU Ryzen 7 + 16GB RAM + 512GB costa 5.199 Yuan (652 euro circa).

Tutti e tre i modelli di notebook sono disponibili nelle varianti di colore Glacial Silver e Starry Sky Grey e sono attualmente disponibili per i preordini. Honor MagicBook 14 e MagicBook 15 saranno in vendita a partire dal 22 luglio mentre MagicBook Pro sarà in vendita a partire dal 30 luglio.

MagicBook 14 e MagicBook 15 eseguono Windows 10 Home a 64 bit e sono dotati rispettivamente di display da 14 e 15-6 pollici. Sono entrambi dotati di un display IPS Full HD (1.920×1.080 pixel) con proporzioni 16: 9 e luminosità dello schermo di 250 nits. Tutti e due i prodotti sono alimentati da una CPU AMD Ryzen 7 4700U con grafica AMD Radeon e RAM DDR4 fino a 16 GB. Il 14 pollici è disponibile con solo 512 GB di spazio di archiviazione mentre il 15,6 pollici viene fornito con due opzioni di storage (256 GB e 512 GB).

A livello di connettività, entrambi i nuovi MagicBook di Honor vengono forniti con Wi-Fi dual band, Bluetooth v5.0, una porta HDMI, jack per cuffie da 3,5 mm, due porte USB di tipo A e una porta USB di tipo C. Su entrambi i modelli è presente un sensore di impronte digitali. Honor MagicBook 14 è equipaggiato con una batteria da 56 Wh mentre Honor MagicBook 15 ne ha una da 42 Wh.

Honor MagicBook Pro ha un display Full HD da 16,1 pollici (1.920×1.080 pixel) ed è alimentato con un processore AMD Ryzen 7 4800H con grafica AMD Radeon e 16 GB di RAM. Viene inoltre fornito con 512 GB di memoria SSD. MagicBook Pro ha tre porte USB di tipo A, insieme alla porta USB di tipo C, jack per cuffie da 3,5 mm, porta HDMI, Wi-Fi dual-band e connettività Bluetooth v5.0. Nel modello Pro è infine presente una batteria da 56 Wh. Il resto delle specifiche è identico agli altri due modelli di notebook.

