Magic e Spider-Man: anticipazioni sulle nuove carte per i collezionisti

Wizards of the Coast ha ufficialmente aperto i pre-ordini per la nuova espansione di Magic: The Gathering dedicata a Marvel's Spider-Man, a pochi giorni dall’avvio dei preordini riguardanti il set ispirato a Final Fantasy. La frenesia dei fan è palpabile, considerando che i prodotti legati a Final Fantasy erano andati sold out in tempi brevissimi su Amazon. Molti si aspettano che anche l'espansione con Spider-Man avrà una sorte simile, rendendo indispensabile affrettarsi per accaparrarsi le novità.

Il collezionabile imperdibile: Spidey’s Spectacular Showdown

Tra le nuove offerte spicca un pacchetto esclusivo, Spidey’s Spectacular Showdown, pensato per attrarre collezionisti e nuovi appassionati. Questo kit, dal prezzo di 42€, contiene sei carte in versione foil, disposte in modo da formare una scena dinamica. I personaggi raffigurati sono ben noti ai fan: Goblin, Doc Ock, Venom e ovviamente Spider-Man, affiancati da oggetti emblematici come le bombe zucca e i tentacoli robotici dell’acerrimo nemico di Spider-Man.

La confezione include anche una cornice da esposizione, permettendo ai collezionisti di mostrare al meglio la loro nuova acquisizione. Sebbene queste sei carte rappresentino l’unica anticipazione al momento fornita da Wizards of the Coast, molti si aspettano che l'uscita del set porti ulteriori sorprese entusiasmanti.

Le buste di gioco: una scelta accessibile

Un altro prodotto chiave dell'espansione sono le tradizionali buste di gioco, ora disponibili anche in italiano. Il bundle comprende 30 buste, ognuna delle quali garantisce una carta foil al suo interno, per un totale minimo di 30 carte rare. Questo bundle è proposto a circa 7€ a bustina, il che rappresenta un prezzo interessante per gli appassionati del gioco.

Bundle speciale e offerte esclusive

Oltre alle buste di gioco, è previsto un bundle speciale che conterrà buste di espansione, sebbene queste siano disponibili soltanto in inglese. Questo pacco emozionante include nove buste di gioco, ognuna con una carta foil, trentadue terre base a tema Spider-Man e una promo card con un’illustrazione alternativa. Non mancherà un * dado segna vita* e una scatola personalizzata per conservare il tutto. Questa offerta rappresenta un'opzione da considerare per chi desidera iniziare a collezionare e tappare i buchi nella propria collezione.

Collector Booster: l’alta qualità ha il suo prezzo

Per gli amanti del collezionismo di alto livello, sono disponibili le Collector Booster. Queste buste pregiate, caratterizzate da foil e trattamenti speciali, offrono carte che saranno difficilmente reperibili altrove. Tuttavia, il costo è notevole: una singola bustina ha un prezzo di 42€, mentre un'intera confezione da 12 buste arriva a ben 504€. I collezionisti interessati devono prepararsi a investire seriamente per ottenere queste esclusive.

Nuovi mazzi per attrarre i neofiti

Un’ulteriore iniziativa di Wizards of the Coast è il lancio dei WELCOME DECK, scatole tematiche contenenti due mazzi da 30 carte ciascuno. Questa strategia mira a facilitare l'ingresso nel gioco per i nuovi arrivati, attirati dal fascino di Spider-Man. Allo stesso modo arriveranno i prerelease pack, per alimentare ulteriormente l'interesse nelle shop fisiche.

Quando si può giocare a Magic Spider-Man?

Tutti gli appassionati devono segnare sul proprio calendario il 26 settembre 2025, data in cui l'espansione di Magic: The Gathering dedicata a Spider-Man sarà ufficialmente rilasciata. I pre-ordini sono disponibili già ora e si prevede che la disponibilità possa esaurirsi rapidamente. Ci si aspetta che, in vista dell'uscita, ci siano nuovi rifornimenti per soddisfare la domanda del mercato sempre più elevata.

In un panorama in continua evoluzione come quello dei giochi da collezione, è fondamentale restare aggiornati sui cambiamenti di disponibilità e prezzo. Gli appassionati sono invitati a controllare regolarmente gli aggiornamenti per garantirsi le ultime novità del mondo di Magic: The Gathering e Marvel.