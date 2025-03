Maggiore accessibilità per Gemini Canvas: il nuovo design del menu Plus per Android e iOS

Gemini Canvas ha appena ricevuto un importante aggiornamento per le app Android e iOS, che introduce un nuovo design per il menu Plus. Questa modifica mira a semplificare l’interazione degli utenti con le varie funzionalità disponibili, rendendo l’esperienza di utilizzo molto più fluida e intuitiva. Andiamo a scoprire tutte le novità che caratterizzano questo aggiornamento.

Il nuovo design del menu Plus

Una delle caratteristiche più evidenti del nuovo menu Plus è il posizionamento delle icone. Invece di presentare funzionalità sotto forma di elenco, ora si trovano disposte orizzontalmente. Le opzioni “Camera“, “Gallery“, “Files” e “Drive” sono collocate affiancate in forme ovali. Sotto queste icone, gli utenti troveranno dei collegamenti utili a due nuove funzionalità: “Deep Research“, che fornisce risposte approfondite, e “Canvas“, per scrivere documenti e codice.

Grazie a questa modifica, la funzione “Deep Research” elimina la necessità di selezionare manualmente il modello da utilizzare, in quanto adesso è automatico. Attualmente, Gemini opera con il modello 2.0 Flash Thinking, che è ancora in fase sperimentale. Un aspetto interessante è che quando una funzione non è utilizzabile con un determinato modello, il pulsante corrispondente appare disabilitato, ovvero grigio.

Novità per la visualizzazione e l’utilizzo dei documenti

Con il nuovo aggiornamento, è stata introdotta anche una funzione di accesso rapido chiamata “Files in this chat“, posizionata nell’angolo in alto a destra. Questa novità semplifica ulteriormente l’interazione durante le conversazioni, permettendo di accedere ai file più recenti in modo rapido e diretto.

Tuttavia, ci sono dei limiti nell’uso di Canvas su mobile. Contrariamente alla versione desktop, mobile non offre l’interfaccia a schermo diviso, il che potrebbe ridurre la comodità di utilizzo. Gli utenti possono aprire e leggere bozze, ma per effettuare modifiche è necessario chiudere il documento e inserire un nuovo comando nella chat. La funzionalità di evidenziare e modificare il testo non è disponibile in questa versione mobile. Nonostante queste limitazioni, i nuovi collegamenti per le anteprime e le versioni successive sono accessibili nella parte superiore della schermata, consentendo di navigare rapidamente tra le revisioni.

L’importanza di un’interfaccia accessibile

Questo update del menu Plus per l’app Gemini, disponibile ora su Android e iOS, arriva in un momento in cui la facilità d’uso e l’accesso rapido alle funzionalità sono sempre più richiesti dagli utenti. La modifica si inserisce in un contesto di evoluzione continua delle applicazioni mobili, dove la user experience gioca un ruolo cruciale. Con l’aggiornamento recente, che segue il lancio delle Audio Overviews per dispositivi mobili, Gemini Canvas dimostra di essere attento alle esigenze degli utenti, ottimizzando il loro rapporto con la tecnologia per facilitare la produttività e la creatività.