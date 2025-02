Macron annuncia investimenti record nell’intelligenza artificiale: 109 miliardi di euro per il futuro

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha firmato un’importante iniziativa per il futuro dell’intelligenza artificiale, con un pacchetto di investimenti privati che raggiunge l’importo di 109 miliardi di euro. Questa decisione è stata rilasciata in concomitanza con l’Artificial Intelligence Action Summit, che si svolge a Parigi, dando il via a un’importante discussione sull'evoluzione e le sfide del settore tecnologico. Questo vertice, che è il terzo di una serie che ha visto precedenti incontri a Bletchley Park e Seoul, rappresenta una piattaforma cruciale per il confronto internazionale sulle strategie da adottare per lo sviluppo dell’AI.

Un pacchetto di investimenti in aumento

Nel corso di un'intervista a France 2 e First Post, Macron ha chiarito che l'interesse della Francia, supportato dall'Unione Europea, si sta concentrando su una rapida espansione degli investimenti nell’intelligenza artificiale. I fondi annunciati saranno messi in campo nei prossimi anni, con l'obiettivo di posizionare la Francia come un leader nel campo della tecnologia emergente. Questo investimento sottolinea l'importanza strategica che il governo francese attribuisce all’AI nel contesto economico globale.

In quest'ottica, il confronto con gli investimenti statunitensi è naturale; gli Stati Uniti hanno allocato circa 500 miliardi di dollari per il loro programma Stargate, una cifra a dir poco significativa in proporzione alla popolazione francese, che conta 68 milioni di abitanti. Così, il pacchetto di Macron si configura come una risposta tangibile alla crescita e al potenziale dell'AI, mirando a garantire che la Francia non resti indietro in questa corsa tecnologica.

I contributi di attori internazionali e locali

L’impegno della Francia nel settore dell’intelligenza artificiale non passa inosservato a livello globale. Secondo quanto riportato da TechCrunch, sono diversi i partner che hanno promesso ingenti fondi per sostenere questo progetto. Tra i contribuenti, gli Emirati Arabi Uniti si sono dichiarati pronti a investire tra i 30 e i 50 miliardi di euro. Altri investitori significativi includono Brookfield, che ha annunciato 20 miliardi, BpiFrance con 10 miliardi, e Iliad, un noto operatore di telecomunicazioni, che ha previsto 3 miliardi.

Tuttavia, il totale degli investimenti fino a questo momento ammonta a circa 83 miliardi di euro. Macron ha anche menzionato potenziali investitori aggiuntivi, come Orange e Thales, suggerendo che l’interesse per il mercato francese dell’AI continua a crescere.

Nuovi centri e startup nel mirino

Una parte sostanziale delle risorse destinate agli investimenti sarà canalizzata nella costruzione di nuovi data center specializzati nell’intelligenza artificiale. In questo contesto, Macron ha fatto un parallelismo diretto con il progetto Stargate, considerato un modello di riferimento nel settore. È evidente l’intenzione di creare un’infrastruttura robusta per supportare lo sviluppo e l’implementazione della tecnologia.

Nel panorama nazionale, esistono diverse startup promettenti, tra cui Mistral, Owkin e Wandercraft, di cui alcune hanno trasferito le proprie sedi negli Stati Uniti. Queste aziende rappresentano il futuro dell’innovazione tecnologica in Francia. Arthur Mensch, CEO di Mistral, ha annunciato un ambizioso investimento per dar vita a un cluster dedicato all'AI nell’Essonne, nei pressi di Parigi. Questo centro sarà cruciale per il miglioramento e l'allenamento di sistemi avanzati nel campo dell’intelligenza artificiale.

Energia nucleare e attrazione degli investimenti

Un altro aspetto di questa strategia a lungo termine è rappresentato dalla forte capacità della Francia di generare elettricità a basse emissioni attraverso l’energia nucleare. Con 90 TWh esportati nel 2024, il surplus energetico costituisce un attrattore per gli investimenti stranieri, dato che la stabilità e la sicurezza della rete elettrica sono punti fondamentali per le aziende tech. Questo approccio non solo mira a rafforzare l'economia francese, ma anche a posizionare il paese come un hub privilegiato per l’innovazione tecnologica in Europa.

L’andamento della Francia nel settore dell’intelligenza artificiale sarà monitorato con attenzione nei prossimi mesi, mentre gli investimenti iniziano a prendere forma e il Congresso dell’AI prosegue il suo corso a Parigi.