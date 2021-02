MacBook Pro con problemi di ricarica, Apple annuncia la sostituzione gratuita della batteria

Di tanto in tanto anche Apple sa venire incontro alla clientela e riesce a fornire soluzioni in merito a problematiche particolarmente pesanti. Il colosso di Cupertino ha appena fatto sapere di aver lanciato un nuovo programma gratuito di sostituzione della batteria che riguarda alcuni prodotti lanciati negli anni scorsi.

L’iniziativa dell’azienda del CEO Tim Cook si rivolge infatti ad alcuni possessori dei MacBook Pro 2016 e 2017, che hanno lamentato una criticità molto seria, ovvero l’impossibilità di ricaricare i loro dispositivi oltre l’1%. Stando a quanto affermato dalla stessa Apple, questo problema riguarda “un numero molto limitato di clienti”, ma l’azienda ha scelto comunque di intervenire con questo programma di sostituzione.

Tutti coloro che hanno un MacBook Pro 2016 o 2017 interessato da questa criticità, potranno veder comparire un messaggio che riporta la dicitura “Servizio consigliato” controllando lo stato di salute della batteria. E’ sempre Apple a specificare che se lo stato indica che la batteria è normale, “vuol dire che non è interessata da questo problema”.

Ma come fare per avviare il procedimento di sostituzione della batteria? Gli utenti interessati devono contattare il supporto Apple, che andrà ad esaminare il Mac prima di sottoporlo a manutenzione per “verificare che sia idoneo per la sostituzione gratuita della batteria”.

Nella giornata di martedì Apple ha rilasciato anche il nuovo aggiornamento macOS Big Sur 11.2.1. Tra le tante novità proposte con questo update risulta presente anche il tentativo di risolvere i problemi di ricarica che interessa alcuni MacBook Pro 2016 e 2017. Il consiglio di Apple per i possessori di questi prodotti è quindi quello di aggiornare il proprio device alla versione macOS Big Sur 11.2.1, oppure di installare l’aggiornamento supplementare di macOS Catalina 10.15.7.

Fonte The Verge