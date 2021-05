MacBook Air, l’indiscrezione di Prosser: ci sarà anche un modello blu

Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di nuovi MacBook Air, prodotti che potrebbero essere rilasciati già nei prossimi mesi da Apple. Oltre ai dettagli riguardanti l’hardware, stanno trapelando online anche diversi indizi che fanno invece riferimento al design dei MacBook Air, comprese le colorazioni. Come noto, di recente Apple ha cominciato a fornire una varietà maggiore di colori per i propri dispositivi, come abbiamo potuto vedere con alcuni device come l’iPhone XR e gli iMac alimentati con il nuovo Apple M1.

Stando a quanto riportato da Jon Prosser, “leaker” sempre molto informato sulle vicende che riguardano la società del CEO Tim Cook, i nuovi MacBook Air presenteranno vari colori, simili a quelli dell’iMac da 24 pollici ufficializzato di recente da Apple.

Nell’ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube Front Page Tech, Prosser afferma che avrebbe ricevuto da una fonte delle informazioni molto dettagliate in merito ad un prototipo di un MacBook caratterizzato da una variante di colore blu. Tuttavia, Prosser aggiunge che la sua fonte è stata “molto criptica” e che presume che si tratti del prossimo “MacBook Air” alimentato dal chip M2.

Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, la nuova gamma colorata di MacBook sarebbe di fatto un ritorno al vecchio iBook G3. Sui MacBook Air stanno trapelando online anche altri suggerimenti: il famoso analista Ming-Chi Kuo, ad esempio, ha appena riferito che un futuro Mac di fascia bassa sarà caratterizzato da un display mini-LED.

Ma non è tutto, perchè Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che Apple sarebbe attualmente al lavoro su un MacBook Air più sottile e leggero che potrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2021 (per Kuo, invece, non li vedremo prima del 2022, ndr). Tuttavia, Mark Gurman non si è soffermato sulle possibili colorazioni che andranno ad interessare i nuovi dispositivi della “Mela”.

Fonte MacRumors