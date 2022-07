MacBook Air M2, è il grande giorno: il Mac “quasi perfetto” di Apple

E’ il grande giorno del MacBook Air alimentato con il chip M2, che verrà lanciato ufficialmente quest’oggi da Apple. Come prevedibile, in queste ultime ore prima del lancio sono comparse online le prime recensioni del nuovo MacBook Air, condivise da alcuni media e dai canali YouTube, consentendoci di dare uno sguardo più da vicino al prodotto e alle sue potenzialità.

Oltre all’ultimo chip M2 realizzato dalla Mela, tra le caratteristiche principali del nuovo MacBook Air troviamo un nuovo design con bordi più piatti, un display da 13,6 pollici (leggermente più grande) con un notch, una ricarica MagSafe, una fotocamera 1080p aggiornata e due nuove opzioni di colore Starlight e Midnight che si aggiungono a Silver e Space Grey. Il notebook è inoltre dotato di due porte Thunderbolt 3 e di un jack per cuffie da 3,5 mm con supporto per cuffie ad alta impedenza.

Il nuovo MacBook Air è inoltre disponibile con un massimo di 24 GB di memoria unificata e un SSD fino a 2 TB.

Quali sono le prime impressioni degli esperti? Devindra Hardawar di Engadget ha affermato che il nuovo MacBook Air è “il Mac quasi perfetto di Apple”. Secondo il reporter, infatti, il dispositivo è straordinariamente sottile e leggero, ma ha anche uno schermo migliore e più grande rispetto al passato, un ottimo set di altoparlanti e un elegante adattatore di alimentazione MagSafe.

“Inoltre, grazie al chip M2 di Apple, è anche molto più veloce dell’ultimo modello che io stesso ho definito “incredibilmente veloce” solo un anno e mezzo fa. Ancora una volta, Apple ha stabilito un nuovo standard per gli ultraportatili”, ha poi aggiunto Hardawar.

Dan Seifert di The Verge ha affermato che il nuovo MacBook Air è “un successo praticamente da ogni punto di vista”, evidenziando netti miglioramenti in termini di schermo, altoparlanti, webcam, tastiera e in generale nella qualità costruttiva, sottolineando anche la scelta di un design “più sottile e leggero”.

Importanti (anche se non esaltanti) i miglioramenti delle prestazioni rispetto al modello M1. Jason Snell ha condiviso una serie di benchmark per il nuovo MacBook Air che mostrano come effettivamente il chip M2 riesca a garantire prestazioni multi-core fino a circa il 18% più veloci rispetto al modello M1, mentre le prestazioni single-core sono fino all’11% più veloci.

Venendo all’estetica, il nuovo MacBook Air elimina l’iconico design a forma di cuneo del notebook a favore di un design più piatto. Dan Seifert di The Verge ritiene di essere “un fan di questo nuovo design”, che ha descritto come “notevolmente sottile” ed “estremamente portatile”.

MacBook Air, l’SSD non convince nel modello base

Qualche pecca? Forse sì, una. In una dichiarazione rilasciata a The Verge, un portavoce di Apple ha confermato che il modello base da 256 GB del nuovo MacBook Air ha un singolo chip NAND: ciò vuol dire che le velocità SSD saranno inferiori nei test di benchmark. Apple ha affermato che le prestazioni reali del nuovo MacBook Air sono “ancora più veloci”, ma la dichiarazione non si riferisce esplicitamente alle velocità dell’SSD.

Il mese scorso era emerso dai benchmark che il modello da 256 GB del MacBook Pro da 13 pollici con il chip M2 ha velocità di lettura SSD fino al 50% inferiori e velocità di scrittura SSD fino al 30% inferiori rispetto al predecessore.

Il dilemma nasce dal fatto che Apple è passata all’utilizzo di un singolo chip di memoria flash da 256 GB – invece di due chip da 128 GB – nei modelli base del nuovo MacBook Air e del MacBook Pro da 13 pollici. Le configurazioni dotate di almeno 512 GB di spazio di archiviazione sono dotate di più chip NAND, garantendo velocità più elevate in parallelo.

Per coloro che ritengono indispensabile una velocità SSD molto elevata per motivi di lavoro o altro, il consiglio è di puntare sul MacBook Air con almeno 512 GB di spazio di archiviazione.

