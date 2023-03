MacBook Air da 13 e 15 pollici in estate: parola di Mark Gurman

Apple avrebbe intenzione di lanciare sia un MacBook Air da 13 pollici aggiornato che un MacBook Air da 15 pollici "tra la tarda primavera e l'estate". Sono le indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, che ha tuttavia sottolineato come - almeno per il momento - non siano emerse notizie concrete in merito ai chip che alimenteranno questi modelli.

Gurman ha affermato che è "plausibile" che almeno il prossimo MacBook Air da 13 pollici risulti equipaggiato con il chip M3, non ancora annunciato dalla Mela, che dovrebbe essere costruito sull'ultimo processo a 3 nm di TSMC garantendo un netto miglioramento delle prestazioni. L'attuale modello da 13 pollici è stato rilasciato nel luglio 2022 ed è alimentato dal chip M2, che si basa su un processo a 5 nm.

Il reporter di Bloomberg non ha precisato se anche il MacBook Air da 15 pollici sarà dotato del chip M3. Gurman, infatti, si è limitato a dire che un modello da 15 pollici con un chip M2 "può ancora entusiasmare i consumatori", ma "diventerebbe rapidamente obsoleto", dato che il chip M3 è all'orizzonte. Lo scorso mese è stato il sito DigiTimes ad affermare che il MacBook Air da 15 pollici sarebbe arrivato sul mercato con un chip M2, anche se non è raro che il portale fallisca le sue previsioni.

La catena di fornitura di Apple ha avviato la produzione di display per un nuovo MacBook Air da 15,5 pollici a febbraio, secondo quanto riportato dall'analista del settore dei display Ross Young (molto affidabile sulle voci riguardanti i display). Questo modello sarebbe il MacBook Air più grande di sempre, dato che finora il notebook è sul mercato solo nelle dimensioni da 13 pollici e 11 pollici.

Mark Gurman, inoltre, si dice ancora convinto che la società del CEO Tim Cook lancerà entro l'estate un nuovo Mac Pro con un chip M2 Ultra e lo stesso design del modello 2019, assieme ad un iMac da 24 pollici aggiornato che arriverà nella seconda metà di quest'anno.