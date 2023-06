MacBook Air 15”, cosa c’è dentro? Tutto svelato grazie a iFixit

Nel corso della recente WWDC 2023 è stato presentato il MacBook Air da 15 pollici, senz’altro uno dei protagonisti principali dell’evento di Apple. Da qualche giorno il prodotto è finalmente disponibile anche nel mercato italiano, per la gioia dei tantissimi fan della Mela che non vedevano l’ora di avere tra le mani un dispositivo di questo calibro.

Grazie al lavoro del sito web di riparazione iFixit siamo in grado di conoscere anche tutto ciò che si trova all’interno del device. iFixit ha infatti condiviso su YouTube un video che riguarda proprio lo smontaggio del MacBook Air da 15 pollici, offrendo uno sguardo più da vicino all’interno del laptop. Come previsto, il MacBook Air da 15 pollici ha un design interno simile a quello del modello da 13 pollici, con l’unica differenza che riguarda la presenza di due altoparlanti extra.

“Il nuovo MacBook Air da 15 pollici presenta anche un nuovo fenomenale sistema audio a sei altoparlanti con due tweeter e due set di woofer a cancellazione di forza”, ha affermato Apple. “I nuovi altoparlanti offrono una profondità dei bassi doppia per un suono più pieno e Spatial Audio con supporto per Dolby Atmos offre esperienze coinvolgenti sia ascoltando musica che guardando film”.

Anche la batteria è più grande, ma la società del CEO Tim Cook afferma che la durata della stessa è uguale a quella che alimenta il modello da 13 pollici. Le celle della batteria hanno linguette adesive per una rimozione più semplice, proprio come il MacBook Air da 13”, ma è possibile accedere alla batteria solo dopo aver smontato diversi altri componenti.

Lo smontaggio consente di dare uno sguardo alla scheda logica del MacBook Air da 15 pollici, con il chip M2 e un singolo chip NAND per il modello da 256 GB che può comportare velocità di lettura e scrittura SSD più lente rispetto ai modelli da 512 GB, 1 TB o 2 TB.

Come già visto con altri laptop Apple, iFixit ha affermato che il MacBook Air da 15 pollici è molto difficile da riparare. Inoltre, la RAM e lo spazio di archiviazione non possono essere aggiornati dopo l’acquisto.