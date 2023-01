Ma quanto costeranno i Galaxy S23? Forse come i Galaxy S22

Dovrebbe mancare solo qualche settimana al lancio dei Galaxy S23, la nuova serie di telefoni che Samsung dovrebbe ufficializzare il 1 febbraio (anche se il colosso di Seul non ha ancora confermato questa data, ndr). Come noto, la serie sarà caratterizzata da tre modelli: oltre al Galaxy S23 standard vedremo il Galaxy S23 Plus e il top di gamma, il Galaxy S23 Ultra, ovviamente il più atteso.

Non serve sottolineare che Samsung punta molto su questa nuova serie di telefoni. Secondo un report del sito sudcoreano Maekyung, le entrate di Samsung MX Division sono aumentate del 13,3% su base trimestrale, anche se l'utile operativo dell'azienda sudcoreana ha fatto registrare un calo del 3,6%.

Sempre stando al report, il miglioramento delle entrate è stato il risultato diretto di un aumento delle vendite dei dispositivi di fascia alta di Samsung, in particolare smartphone pieghevoli come Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Tuttavia, l'aumento dei profitti che l'azienda avrebbe potuto guadagnare dalle vendite extra di questi dispositivi è stato compensato dall'incremento dei prezzi dei componenti degli smartphone. Proprio perché si è trattato di un aumento considerevole, l'utile operativo dell'azienda è diminuito del 3,6% nonostante le vendite siano andate davvero molto bene.

Gli smartphone della serie Galaxy S23 presenteranno componenti ancora più costosi, tra cui la versione overcloccata del potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una fotocamera posteriore principale da 200 MP. Se Samsung metterà in vendita i dispositivi della serie Galaxy S23 agli stessi prezzi della serie Galaxy S22 otterrà profitti ancora più bassi rispetto allo scorso anno, riducendo ulteriormente il suo profitto operativo. Allo stesso tempo, se Samsung aumenta i prezzi la serie Galaxy S23 perderà la sua competitività rispetto agli iPhone 14 di Apple.

Ma allora cosa farà Samsung? Stando ai rumors, il gigante di Seul sta pianificando di lanciare sul mercato il Galaxy S23 allo stesso prezzo del Galaxy S22, anche se ciò significa un ulteriore calo dell'utile operativo dell'azienda.

Ciò significa che la società sudcoreana potrebbe lanciare il Galaxy S23 a 799 dollari, il Galaxy S23+ a 999 dollari e il Galaxy S23 Ultra a 1.199 dollari (da noi i Galaxy S22 arrivarono sul mercato rispettivamente a 879 euro, 1.079 euro e 1.279 euro, ndr), provvedendo ad aumentare leggermente questi prezzi quando la serie iPhone 15 arriverà sul mercato: una mossa in controtendenza, dato che solitamente Samsung riduce i prezzi dei suoi telefoni man mano che invecchiano. .