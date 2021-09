Ma quale 13 settembre: ecco quando sarà ufficiale il Pixel 6

Proprio ieri anche noi di OutofBit riportavamo l’intenzione di Google di fare come Samsung, ovvero di battere sul tempo Apple annunciando il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro il 13 settembre, esattamente un giorno prima della presentazione ufficiale degli iPhone 13.

Una notizia che derivava da quanto affermato il giorno prima dal leaker cinese Bald Panda sulla piattaforma social Weibo e che aveva inevitabilmente scatenato l’entusiasmo degli appassionati dei telefoni di BigG. Ebbene, stando ad una nuova indiscrezione sembra che non sarà affatto così.

Un nuovo report, infatti, rivela che la notizia riportata da Bald Panda sia fasulla. E’ quanto sostiene un altro celebre leaker, Jon Prosser (che ha una precisione del 74,3% nelle sue previsioni, ndr), che ha appena proposto una nuova data per il lancio di Pixel 6, distante oltre un mese da quella precedente. Quando la data fornita da Bald Panda ha iniziato a diffondersi sul web, Prosser ha garantito su Twitter che avrebbe controllato la validità della stessa.

L’aggiornamento del leaker è arrivato sotto forma di un lungo report pubblicato sul sito FrontPageTech, dove si insiste sul fatto che la data di Bald Panda non era in realtà corretta e che il Pixel 6 verrà invece presentato ufficialmente il 28 ottobre. I preordini per questi dispositivi dovrebbero iniziare un po’ prima, vale a dire il 19 ottobre.

Come abbiamo accennato in precedenza, Jon Prosser è un leaker molto affidabile ed è pertanto più facile credere alla data del 28 ottobre (e non a quella fornita da Bald Panda). Tuttavia è sempre meglio prendere queste informazioni con la dovuta cautela, almeno finché Google non si deciderà a rilasciare qualche dichiarazione pubblica in merito al lancio dei suoi nuovi prodotti.

L’ipotesi che Google presentasse i suoi nuovi top di gamma un giorno prima di Apple aveva ovviamente alimentato i “gossip”, ma è più probabile che BigG mantenga il suo stile e ufficializzi i due device a ottobre.