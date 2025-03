L’Unione Europea chiude l’indagine su Apple: le modifiche alla schermata di scelta del browser

L’Unione Europea si prepara a chiudere un’inchiesta che ha avuto inizio un anno fa, riguardante la schermata di selezione del browser predefinito sui dispositivi Apple. Questo accade dopo che l’azienda statunitense ha effettuato alcune modifiche per allinearsi alle richieste contenute nel Digital Markets Act. La Commissione Europea era infatti preoccupata che il design attuale di questa schermata potesse ostacolare gli utenti nella scelta di app alternative a Safari.

La nascita dell’indagine da parte della Commissione Europea

A marzo dello scorso anno, la Commissione Europea ha avviato un’inchiesta per non conformità legata al Digital Markets Act. Il provvedimento legislativo ha come obiettivo quello di garantire che i grandi operatori del mercato digitale, come Apple, non abusino della loro posizione dominante per limitare la concorrenza. In particolare, si stava esaminando se Apple stesse rendendo difficile per gli utenti selezionare browser diversi dal proprio Safari, influenzando così il libero mercato.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’indagine ha visto un’intensa consultazione con i produttori di browser, i quali non hanno esitato a criticare la modalità di presentazione della schermata di scelta del browser da parte di Apple. Queste aziende hanno fatto pressione sui regolatori affinché venissero implementate modifiche significative, volte a garantire maggiore equità nella competizione. La Commissione ha ascoltato le segnalazioni e ha ritenuto opportuna un’analisi approfondita della situazione.

Modifiche realizzate da Apple e il rilascio di iOS 18.2

In risposta alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione Europea e dai produttori di browser, Apple ha apportato alcune modifiche significative alla schermata di scelta del browser. Questi cambiamenti sono stati introdotti con il rilascio di iOS 18.2 lo scorso ottobre. L’aggiornamento è stato accolto con favore dai competitor, che ora vedono un miglioramento nella visibilità delle alternative a Safari.

Queste evoluzioni sono state la risposta diretta alle istanze della Commissione, che si era già espressa sulla necessità di una maggiore libertà di scelta per gli utenti. Con le nuove opzioni, gli utenti dei dispositivi Apple avrebbero a disposizione una gamma più ampia di browser, contribuendo così a un mercato più aperto e competitivo.

Implicazioni per il mercato e l’industria dei browser

La conclusione della ricerca da parte della Commissione Europea potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato della tecnologia e dell’industria dei browser. Se da un lato Apple ha fatto passi avanti nel favorire una maggiore equità, dall’altro le aziende concorrenti saranno attente a monitorare l’effettiva attuazione delle modifiche nel lungo periodo.

L’adozione da parte di Apple di misure per rispettare le norme del Digital Markets Act potrebbe anche incoraggiare altri grandi player del settore a rivedere le loro politiche in materia di concorrenza e libertà di scelta. Questo esempio serve da monito sull’importanza di una regolamentazione attiva e reattiva, in grado di preservare il corretto funzionamento del mercato digitale europeo.

In questo contesto, la continua vigilanza della Commissione Europea si rivela cruciale per garantire che tutti gli attori del mercato operino in modo equo e che le preferenze degli utenti siano sempre al centro delle decisioni aziendali.