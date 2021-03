“Love Trust Keep”, HMD Global annuncia un evento per l’8 aprile. In arrivo (almeno) due telefoni Nokia

I fan di Nokia attendono con impazienza la data dell’8 aprile. Nelle scorse ore, l’azienda HMD Global (che produce dispositivi con lo storico marchio finlandese, ndr) ha infatti comunicato che in quella giornata si terrà un evento che prevede il lancio di alcune novità, pur senza fornire dettagli precisi. Nel teaser diffuso da HMD Global viene riportato il nome dell’evento – Love Trust Keep, ndr – e l’immagine mostra una persona in mezzo ad una fitta radura con la luce del sole che filtra dalla boscaglia.

Come detto, la società finlandese non ha specificato i dettagli di questo evento, anche se nei “rumors” delle ultime settimane emergeva l’intenzione di HMD Global di introdurre alcuni smartphone nelle prossime settimane, compresi device dotati di supporto 5G. Gli esperti del settore sono abbastanza certi che nell’evento dell’8 aprile verranno presentati ufficialmente due smartphone Nokia a prezzi accessibili, ovvero Nokia X10 e Nokia X20. I fan della Marvel saranno entusiasti di sapere che i telefoni della serie X sono internamente conosciuti come Scarlet Witch e QuickSilver, i due fratelli apparsi di recente in WandaVision.

Tuttavia, l’evento di lancio fissato per l’8 aprile non riguarderebbe solo questi due smartphone. HMD dovrebbe svelare anche un paio di altri dispositivi, tra cui il Nokia G10 (da tempo si parla di un’imminente serie G di Nokia, ndr).

Qualcosa in termini di specifiche è trapelato. Nokia X10 e Nokia X20 non dovrebbero avere un hardware memorabile – si parla di Qualcomm Snapdragon 480 – ma sembra certo il supporto alla rete di ultima generazione. NPU riferisce che Nokia X20 dovrebbe contenere 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre il Nokia X10 avrà la stessa quantità di RAM, ma solo 32 GB di spazio di archiviazione. Il primo sarà disponibile nelle colorazioni blu e sabbia, mentre il secondo verrà lanciato nelle opzioni di colore verde e bianco.

Per quanto riguarda i prezzi, Nokia X10 dovrebbe costare 300 euro, mentre l’X20 avrà un prezzo di cica 350 euro.

Fonte Phone Arena