L’onn 4K: Un’alternativa economica al Chromecast con Google TV

In un recente sviluppo nel mercato della tecnologia di streaming, Google ha ritirato il Chromecast con Google TV dalla vendita in vari paesi, lasciando spazio a un’opportunità significativa per altre aziende di colmare il vuoto. La nuova proposta di Walmart, il dispositivo di streaming Onn 4K, promette di essere un’alternativa valida, offrendo prestazioni competitive a un prezzo accessibile. Scopriamo insieme perché questo dispositivo è considerato il miglior streaming box economico disponibile sul mercato.

Onn 4K: specifiche e prezzo

Walmart ha introdotto tre modelli brandizzati Onn per il Google TV, con prezzi che variano tra 15 e 49 dollari. Il modello più economico è un dispositivo a stick che non supporta risoluzioni superiori a 1080p. Tuttavia, per soli 5 dollari in più si può acquistare l’Onn 4K, che offre specifiche notevolmente superiori e una qualità di visione comparabile a quella del Chromecast 4K, ormai discontinuato. Nonostante il design semplice e discreto, con un formato compatto che consente di posizionarlo dietro la TV, il dispositivo promette prestazioni più che soddisfacenti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Prestazioni di streaming e compatibilità

Sotto una superficie apparentemente modesta, l’Onn 4K è equipaggiato con un SoC leggermente più vecchio, ma in grado di gestire tutti i formati audio e video più recenti, incluso il codec AV1. Questa compatibilità assicura che non sia necessario aggiornare frequentemente il dispositivo man mano che i servizi di streaming come YouTube adottano formati video più efficienti. A differenza di altri box Android TV economici, l’Onn 4K possiede tutte le certificazioni indispensabili per il playback in 4K su piattaforme come Netflix.

Gli utenti hanno riportato un’interfaccia veloce e reattiva, senza ritardi nel caricamento delle applicazioni. Anche se sono stati notati leggeri rallentamenti durante l’utilizzo dell’app di Twitch, in generale, il box ha mantenuto una risposta fluida. Sebbene non sia ottimale per il gaming, restituendo performance inferiori rispetto a soluzioni più costose, risulta eccellente per la fruizione di contenuti video, inclusi file di grandi dimensioni da server Plex locali.

Il telecomando: un elemento distintivo

Uno dei punti di forza del Onn 4K è il telecomando, che include un blaster a infrarossi, una novità per i box di streaming. Questo elemento si rivela utile per controllare dispositivi più vecchi che non supportano il controllo HDMI-CEC. Questa funzionalità ha semplificato notevolmente l’esperienza d’uso in ambienti domestici, facilitando l’integrazione con TV datate. Inoltre, il telecomando ha ricevuto aggiornamenti frequenti, migliorando l’esperienza utente nel tempo.

Limitazioni e considerazioni

Malgrado le sue numerose qualità, l’Onn 4K presenta alcune limitazioni. La memoria interna di 8 GB, simile a quella del Chromecast, potrebbe non essere sufficiente per gli utenti più esigenti. Tuttavia, in base all’esperienza degli utenti, la gestione dello spazio appare soddisfacente, anche considerando l’installazione di app popolari. Un’altra critica riguarda l’assenza di supporto per formati avanzati come Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, il che potrebbe far storcere il naso a chi possiede apparecchiature audio-video di alta fascia.

In aggiunta, la mancanza di porte USB e Ethernet potrebbe risultare un ostacolo per gli utenti più tecnici, soprattutto per chi desidera affidarsi a una connessione cablata per lo streaming. Focalizzandosi sul prezzo, tuttavia, queste limitazioni sono da considerarsi trascurabili per la maggior parte degli utenti.

Disponibilità e considerazioni finali

Gli acquirenti al di fuori degli Stati Uniti devono prestare attenzione, poiché Walmart ha iniziato a limitare la possibilità di attivazione del dispositivo al di fuori del mercato americano, a meno che non si utilizzi un VPN. Tuttavia, una volta attivato, l’Onn 4K non impone restrizioni regionali per l’uso.

Concludendo, sebbene presenti alcuni difetti, l’Onn 4K rappresenta un’opzione di grande valore per chi cerca un’alternativa economica al Chromecast. Confrontato con altre soluzioni simili, si distingue per prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta competitiva nel panorama dei dispositivi di streaming nel 2025 e oltre.