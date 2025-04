L’Ohio abroga la legge sui social media: il diritto alla libertà d’espressione prevale

Un’importante sentenza della giustizia americana ha recentemente scosso la scena legislativa in Ohio. Un giudice federale ha dichiarato incostituzionale una legge che avrebbe imposto ai minori di 16 anni di ottenere il consenso dei genitori per utilizzare piattaforme social. Questa decisione, emessa dal giudice distrettuale statunitense Algenon Marbley, mette al centro del dibattito i diritti di bambini e genitori, ponendo in evidenza il delicato equilibrio tra libertà di espressione e responsabilità parentale.

La legge sui social media in Ohio: dettagli e contesto

Nel 2023, l’Ohio aveva introdotto il Social Media Parental Notification Act, una legge che avrebbe dovuto entrare in vigore il 15 gennaio 2024. La norma prevedeva che i bambini al di sotto dei 16 anni dovessero ottenere il consenso informato da parte dei genitori per accedere alle piattaforme social. Questa misura, sostenuta da potenti gruppi d’interesse legati alla grande tecnologia, era stata presentata come un tentativo di proteggere i giovani da contenuti inappropriati online. Tuttavia, l’azione legale promossa dal gruppo NetChoice ha messo in discussione la sua validità costituzionale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In un primo momento, NetChoice riuscì a ottenere un’ingiunzione temporanea che impediva l’entrata in vigore della legge, ma la recente sentenza del giudice Marbley ha portato a una definitiva cancellazione della norma. La corte ha stabilito che tale legge contrastava con il Primo Emendamento, il quale garantisce la libertà di parola e di espressione, e ha sottolineato l’importanza di queste libertà nel contesto delle piattaforme digitali.

Il parere del giudice: libertà di espressione contro diritti genitoriali

Nel motivare la sua decisione, il giudice Marbley ha evidenziato come la questione si collochi al crocevia di due diritti fondamentali: quello dei bambini a un significativo grado di libertà di parola e quello dei genitori di guidare l’educazione dei propri figli senza intrusioni governative ingiustificate. Queste osservazioni richiamano l’importanza di tutelare i ragazzi nell’ambiente digitale, ma anche la necessità di non compromettere le libertà fondamentali mentre si cerca di garantire la sicurezza dei minori.

Quest’affermazione richiama a una questione più ampia che riguarda le libertà individuali in un contesto in continua evoluzione come quello dei social media. Le piattaforme digitali, sempre più presenti nella vita quotidiana, sono il teatro di dibattiti che riguardano non soltanto la sicurezza, ma anche l’accesso alle informazioni e il diritto di esprimersi.

NetChoice e le sfide ai diritti digitali

Non è la prima volta che NetChoice ottiene una vittoria in battaglie legali di questo tipo. Solo un mese fa, il gruppo riuscì a bloccare permanentemente una legge in Arkansas riguardante la verifica dell’età e a ottenere un’ingiunzione preliminare contro una legge californiana sulla sicurezza dei bambini online. Inoltre, sono state avviate ulteriori azioni legali contro la Maryland’s Kids Code, contestando sempre il rispetto della libertà di espressione.

La vittoria in Ohio è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori della libertà di espressione, che sottolineano come la Costituzione americana debba proteggere tanto il diritto dei siti internet di diffondere contenuti quanto il diritto degli utenti di interagire con le informazioni online. Chris Marchese, direttore della causa giuridica di NetChoice, ha dichiarato che i legislatori devono rispettare i diritti costituzionali quando propongono nuove leggi.

Questa battaglia legale sta quindi trasmettendo un messaggio chiaro: le restrizioni sui diritti digitali e sui social media sono sempre sotto scrutinio, in un contesto dove è fondamentale bilanciare sicurezza e libertà di espressione. La decisione del tribunale rappresenta un passo importante per confermare il diritto di ogni individuo, compresi i giovani, di comunicare e interagire liberamente nel mondo digitale.