Local Marketing: la formazione dei GoWebinar di GoDaddy

Ogni realtà per avere successo deve investire nella formazione, prima ancora che nella pubblicità. In tema di Local Marketing, una delle principali modalità di promozione delle attività sul territorio, è fondamentale conoscere l’argomento per evitare iniziative fallimentari e sprechi di risorse investite (anche e soprattutto economiche).

L’importanza del Local Marketing

Perché oggi è così importante il Local Marketing? Non è un controsenso che nell’era della globalizzazione, e della possibilità di entrare in contatto in tempo reale con le persone dall’altra parte del pianeta, si debba investire su un business di tipo locale? Assolutamente no, soprattutto considerando le attività commerciali alle quali ci si rivolge per comodità e proprio perché sono vicino casa o vicine al luogo di lavoro. Per quanto in ogni momento sia possibile scoprire orari, costi e servizi di un bar, di un ristorante o di un parrucchiere di Milano, Parigi o New York, l’utente che vive a Roma, Berlino o Sidney avrà bisogno di conoscere le realtà che operano nel suo territorio. Salvo quando è in vacanza o in viaggio per lavoro, ma in quel caso cambia la sua geolocalizzazione. Il Local Marketing è proprio la risposta ai servizi quotidiani dell’utente. Per questo è fondamentale investire in questo settore, per questo è decisivo capire come funziona il Local Marketing e come fare per promuovere la propria attività.

I webinar sul marketing locale

È l’occasione perfetta per capire come fare per sfruttare i motori di ricerca per il successo della propria attività commerciale. Chi usa il web sa perfettamente come oggi facendo una ricerca su Google, oltre alle informazioni generiche, nella SERP compaiano box specifici con foto, orari e mappa per raggiungere quella specifica attività. Come fare per comparire in quel box e indirizzare le ricerche degli utenti verso il proprio negozio? Sfruttando la realtà del Local Marketing e tutte le sue potenzialità.