Live Text, la grande novità di iOS 15: cos’è e come funziona

Tra le novità più interessanti presentate da Apple con iOS 15, la nuova versione del suo principale sistema operativo ufficializzata durante la WWDC 2021, ha suscitato molta curiosità e attenzione la funzione Live Text, che consentirà ad iPhone, iPad o Mac di riconoscere parole e testi ovunque all’interno delle immagini presenti sul dispositivo, purché siano visibili sullo schermo.

La funzione non riguarderà solo le foto passate (e future) presenti in Galleria, ma risulterà anche direttamente integrata nell’app della fotocamera, consentendo all’utente di guardare, copiare e incollare il testo preso direttamente da una determinata immagine senza la necessità di salvarla.

Il widget Live Text comparirà sullo schermo non appena rileverà del testo, sotto forma di un piccolo cerchio giallo in basso a destra dell’app della fotocamera (vicino al pulsante dello zoom). Cliccandoci sopra, la fotocamera bloccherà l’immagine, permettendo all’utente di selezionare la parte del testo di cui hai bisogno utilizzando semplicemente il proprio dito. Le opzioni consentiranno di “copiare”, “selezionare tutto”, “cercare”, “tradurre” e “condividere” quel testo.

Va sottolineata soprattutto l’opzione “traduci”, che fa parte di un enorme aggiornamento sulla versatilità delle capacità di traduzione di Apple. iOS 15, infatti, offrirà agli utenti Apple la possibilità di tradurre il testo praticamente dappertutto, comprese intere pagine Web e testi all’interno delle foto, con la possibilità di procedere al “translate” in quasi tutte le lingue.

Come accennato in precedenza, il giorno del lancio di iOS 15 la funzione Live Text verrà applicata a tutte le foto già presenti nella Galleria del proprio dispositivo, in modo retrospettivo.

Nell’app Foto non è sempre necessario premere il pulsante Live Text dedicato per attivare il riconoscimento del testo. L’utente, infatti, può muoversi esattamente come farebbe con qualsiasi altro testo, ovvero tenendo premuto il dito sul testo stesso per un momento, per poi spostarlo verso destra o verso sinistra per selezionare ciò che interessa.

