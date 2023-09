L’iPhone ‘Ultra’ scatterà foto e video 3D supportati da Vision Pro

Un futuro modello di “iPhone Ultra” potrebbe catturare foto e video “spaziali” da visualizzare nelle cuffie Vision Pro di Apple. L’indiscrezione è riportata da un utente della piattaforma social Weibo con una comprovata esperienza nella divulgazione di informazioni precise sui piani di Apple.

Secondo quanto riferito, la configurazione della fotocamera di un futuro modello “‌iPhone Ultra‌” rilasciato dopo il lancio delle cuffie Vision Pro “porterà il mercato a ripensare al tipo di foto e video che un telefono cellulare dovrebbe registrare”. Sembra molto probabile che le informazioni si riferiscano all’acquisizione di foto e video spaziali, una caratteristica unica del Vision Pro che utilizza fotocamere rivolte verso l’esterno per registrare contenuti 3D.

I video e le foto spaziali sono progettati per avere “una profondità incredibile”, secondo quanto riferito da Apple, consentendo all’utente di “vedere in un momento”. Apple afferma che la funzionalità è progettata per consentire agli utenti di rivivere i propri ricordi come mai prima d’ora.

“Dotato della prima fotocamera tridimensionale di Apple, Vision Pro consente agli utenti di catturare, rivivere e immergersi nei ricordi preferiti con l’audio spaziale”, si legge nel comunicato di presentazione delle cuffie Vision Pro.

Le foto e i video standard di un iPhone o di un altro dispositivo possono comunque essere visualizzati sulle cuffie, ma le immagini e i video 3D sono decisamente più coinvolgenti e possono essere catturati solo utilizzando lo stesso Vision Pro. La funzionalità è talmente centrale che per attivarla il dispositivo ha un pulsante meccanico dedicato nella parte superiore.

Alla luce delle ultime indiscrezioni sembra possibile che questa “fotocamera tridimensionale” possa essere destinata all’‌iPhone‌, probabilmente aggiungendo ulteriore hardware al comparto foto sul retro, che consiste in una fotocamera principale ampia, un teleobiettivo, una fotocamera ultra ampia, Scanner LiDAR e flash adattivo True Tone.

Vale anche la pena notare che nei scorsi mesi si è fatto spesso riferimento alla dicitura “‌iPhone Ultra‌” per indicare un futuro modello “Pro Max”. Alcune voci riferivano infatti che Apple stesse pianificando di cambiare nome al top di gamma già quest’anno. Molto probabilmente non sarà così, ma la Mela potrebbe comunque rilasciare in futuro (già il prossimo anno?) un nuovo dispositivo di fascia alta chiamato “‌iPhone Ultra‌”. Il lancio delle cuffie Apple Vision Pro è invece previsto per l’inizio del 2024.