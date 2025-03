L’iPhone Fold: il primo pieghevole di Apple in arrivo nel 2026, tutte le novità da conoscere

L’attenzione sul mondo degli smartphone ha assunto una piega interessante con l’attesa per l’iPhone Fold, il primo dispositivo pieghevole dell’azienda di Cupertino. Apple ha dedicato tempo e risorse per creare un prodotto che non si limiti a riproporre ciò che già esiste sul mercato, ma che rappresenti un vero e proprio punto di svolta per gli utenti. Si tratta di una sfida significativa per la compagnia, che mira a sorprendere e conquistare i consumatori.

La timeline per l’arrivo dell’iPhone Fold

Sebbene ci siano volute diverse riflessioni e progetti preliminari, sembra che Apple si stia avviando verso una presentazione nel 2026 per l’iPhone Fold. Le indiscrezioni suggeriscono che Mark Gurman di Bloomberg, noto per le sue rivelazioni affidabili sulle novità Apple, abbia confermato che il dispositivo potrebbe debuttare entro la fine del prossimo anno. Le pronosticate tempistiche indicano che l’iPhone Fold sarà lanciato con un design che richiama quello del Samsung Galaxy Z Fold, caratterizzato da un ampio display interno e un più compatto schermo esterno.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Fondamentale aspetto da considerare è che l’iPhone Fold non si discosterà dalle altre innovazioni che saranno svelate con l’iPhone 17 Air, il quale è previsto per settembre di quest’anno. Questo ultimo modello sarà, infatti, il più sottile mai realizzato da Apple, con uno spessore di soli 5,5 mm. La strategia adottata da Apple chiarisce come l’azienda non voglia limitarsi a imitare, ma piuttosto riscrivere le regole del settore con il suo approccio distintivo.

Possibili dettagli e specifiche tecniche dell’iPhone Fold

L’iPhone Fold è destinato a far parte della generazione degli iPhone 18, generando grandi aspettative per il suo arrivo nel settembre 2026. Le ultime voci di corridoio indicano che il dispositivo dovrebbe presentare un display esterno da 5,5 pollici, mentre il pannello interno risulterà notevolmente più ampio, arrivando a misurare circa 7,8 pollici. Le tecnologie di realizzazione saranno verosimilmente imparentate con quelle dell’iPhone 17 Air, ponendosi l’obiettivo di ridurre il peso e mantenere un design slanciato.

È importante notare che, per mantenere dimensioni compatte, potrebbero essere apportati alcuni compromessi per quanto riguarda il comparto fotografico e gli altoparlanti. Riguardo l’autonomia, Apple dovrebbe implementare soluzioni avanzate per ottimizzare l’efficienza della batteria, attingendo a tecnologie di nuova generazione.

Un prezzo che segna la storia di Apple

Quando si parla di costi, l’iPhone Fold si posiziona come il dispositivo più caro mai creato da Apple, con previsioni di prezzo che oscillano attorno ai 2000 dollari, equivalenti a circa 2300-2500 euro per il mercato italiano. Gli analisti sottolineano che le unità inizialmente disponibili saranno limitate, con il risultato che la domanda potrebbe rapidamente superare l’offerta. Questo potrebbe tradursi in attese prolungate per i consumatori desiderosi di possedere il nuovo pieghevole.

L’iPhone Fold si profila come un progetto audace per Apple, un dispositivo destinato a stravolgere le aspettative e a farsi notare in un mercato sempre più affollato di smartphone. Resta da vedere come si evolveranno le specifiche e quali ulteriori sorprese Apple abbia in serbo per i suoi utenti.