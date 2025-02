L’iPhone 17: si avvicina un aspettato aggiornamento del display a 120Hz

L'attesa per l'iPhone 17 si arricchisce di nuove indiscrezioni, suggerendo che Apple potrebbe finalmente dotare tutti i modelli di questo nuovo smartphone con il tanto desiderato display a 120Hz. Il noto leaker cinese, Instant Digital, ha rivelato che sia l'iPhone 17 che l'iPhone 17 Air potrebbero adottare la stessa tecnologia di display OLED M14 fornita da Samsung, già utilizzata nei modelli Pro dell’iPhone 16.

Un upgrade inaspettato per il display

Se le voci venissero confermate, l'iPhone 17 segnerebbe una svolta significativa, eliminando il limite di 60Hz che ha caratterizzato per anni i modelli non Pro. Il passaggio a un refresh rate di 120Hz non solo renderebbe l'esperienza visiva più fluida ma potrebbe anche migliorare l'autonomia della batteria, grazie a un consumo energetico ridotto durante l'utilizzo di frequenze inferiori. Attualmente, le versioni Pro dell’iPhone godono di schermate che oscillano tra 1Hz e 120Hz, adattandosi dinamicamente ai contenuti visualizzati. Questa innovazione rappresenterebbe un passo importante per i modelli standard, che fino ad ora hanno dovuto accontentarsi di specifiche inferiori.

Caratteristiche e benefici del nuovo display

L'implementazione dell’AMD M14 OLED nel nuovo iPhone 17 non si limiterebbe a un aumento della frequenza di aggiornamento. Altre caratteristiche attese includono un'incrementata luminosità dello schermo, che potrebbe agevolare la visione in condizioni di luminosità elevata. Per gli utenti che amano giochi, video e contenuti multimediali in generale, il refresh rate elevato offre un'esperienza coinvolgente, riducendo il lag e migliorando la reattività durante le interazioni.

I telefoni della serie Pro hanno da tempo goduto di questi vantaggi, mentre gli altri modelli hanno restato indietro in termini di specifiche tecniche migliori. Se i rumor si rivelassero corretti, ci aspetteremmo da Apple un cambio di rotta significativo.

Il futuro dello schermo dell’iPhone 17: rumor e aspettative

Nonostante l'entusiasmo, è importante mantenere un certo scetticismo riguardo alla possibilità che tutte le varianti dell’iPhone 17 possano adottare il display a 120Hz. Apple ha storicamente riservato alcune tematiche tecnologiche come il ProMotion per i modelli di fascia alta, quindi sarebbe una vera novità per l’azienda estendere questa caratteristica ai telefoni non Pro. D’altro canto, il lancio di un iPhone 17 Air invece di una versione Plus potrebbe rappresentare un cambiamento strategico, che darà opportunità a nuovi progetti tecnologici nel segmento degli smartphone.

I rumor riguardo a miglioramenti nei display non sono nuovi e spesso rimangono tali fino all’effettiva presentazione. Tuttavia, la continua evoluzione tecnologica di Apple e la crescente competizione nel mercato della telefonia mobile potrebbero spingere l’azienda a offrire al pubblico un'esperienza di utilizzo superiore, rendendo il 2025 l'anno della vera svolta per i dispositivi mobili.

Mentre il mondo attende ulteriori aggiornamenti da Cupertino, resta da vedere cosa servirà per stupire i fan della marca. Gli appassionati possono tenere d'occhio le novità sull’iPhone 17 per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il futuro della tecnologia Apple.