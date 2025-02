L’iPhone 16e: il nuovo smartphone di ingresso di Apple disponibile in tutto il mondo

L’innovativa serie di smartphone Apple si arricchisce di un nuovo modello, l’iPhone 16e, ora disponibile per i clienti in tutto il mondo. Dopo il periodo di pre-ordine iniziato il 21 febbraio 2025, i dispositivi possono essere acquistati anche senza prenotazione in molti store. La gamma dell’iPhone 16e promette di attrarre nuovi utenti con caratteristiche aggiornate e un prezzo accessibile, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un buon smartphone senza spendere una fortuna.

Disponibilità globale e opzioni di ritiro

Attualmente, l’iPhone 16e è già disponibile in numerosi punti vendita fisici, con la possibilità di ritiro in giornata o il giorno successivo in alcune località selezionate di Apple Store in tutto il mondo. Anche se le sedi online negli Stati Uniti e in Canada non mostrano ancora la disponibilità per il ritiro, non ci si aspetta un’assenza di stock. Dall’altra parte dell’oceano, invece, tutte le colorazioni e configurazioni dell’iPhone 16e possono essere ritirate negli Apple Store di vari paesi europei come Francia, Germania, Italia e Spagna, così come in mete come Australia, Giappone e India.

Per effettuare un ordine con ritiro presso l’Apple Store, gli utenti possono aggiungere l’articolo desiderato sul sito di Apple o sull’app dell’Apple Store. Il passo successivo consiste nel selezionare l’opzione “ritiro in negozio”, inserire il proprio codice postale, scegliere la sede desiderata, stabilire la data per il ritiro e definire un orario di check-in di 15 minuti. Il pagamento si effettua online e all’arrivo, il cliente potrebbe dover presentare un documento d’identità valido con foto insieme al numero dell’ordine.

Inoltre, per coloro che decidono di recarsi direttamente negli Apple Store, i modelli di iPhone 16e possono essere disponibili anche per l’acquisto diretto, ma l’accesso non è garantito a causa della disponibilità limitata. Questi clienti potrebbero essere inseriti in una fila separata con un’assegnazione di priorità minore.

Caratteristiche tecniche e novità dell'iPhone 16e

Il nuovo iPhone 16e rappresenta l’ingresso di Apple nel segmento smartphone entry-level, partendo da un costo di 599 dollari. Questo modello va a sostituire il precedente iPhone SE, ora fuori produzione. La novità principale è il display OLED da 6,1 pollici, un cambiamento considerevole rispetto al pannello LCD da 4,7 pollici dell’iPhone SE, offrendo una qualità di visualizzazione nettamente superiore.

Dopo anni di utilizzo di Touch ID, l’iPhone 16e segna anche un significativo passaggio con l’introduzione di un notch per il Face ID, una tecnologia di riconoscimento facciale sempre più richiesta. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chip A18, che abilita funzionalità come le “sintesi di notifiche” e strumenti di scrittura avanzati, insieme a supporto per Genmoji.

Il processore include una CPU a 6 core, un Neural Engine a 16 core e una GPU a 4 core, ottimizzando quindi le prestazioni generali. Un’altra innovazione importante è il modem C1 5G personalizzato da Apple, che sostituisce quello di Qualcomm. Questa scelta ha permesso miglioramenti significativi nell’efficienza energetica, così da offrire la durata della batteria più lunga mai vista su un iPhone da 6,1 pollici, raggiungendo un’autonomia di 26 ore per la riproduzione video, quattro ore in più rispetto all’iPhone 16 standard.

I consumatori possono quindi apprezzare non solo un dispositivo economico, ma anche ricco di funzionalità avanzate. Con queste nuove caratteristiche, Apple punta a conquistare il mercato degli smartphone accessibili, mantenendo comunque uno standard elevato.