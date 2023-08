L’iPhone 15 Pro potrebbe avere 2TB di spazio di archiviazione

Apple potrebbe prendere in considerazione l’idea di aumentare la capacità di archiviazione dell’iPhone 15 Pro a ben 2 TB. E’ quanto riferisce il leaker Yeux1122, che sostiene di aver ricevuto questa importante notizia da un fornitore.

La voce sulla possibilità che l’iPhone 15 Pro arrivi davvero sul mercato con un’opzione di archiviazione di 2 TB e raddoppi le sue capacità di archiviazione su tutta la linea, aumentando i 128 GB iniziali a 256 GB, si è diffusa rapidamente sul web stuzzicando molto i fan della Mela.

Attualmente la serie iPhone 14 inizia con uno spazio di archiviazione di base da 128 GB, offrendo poi varie opzioni per lo spazio di archiviazione esteso. La memoria interna da 128 GB è stata spesso vista come una quantità di spazio di archiviazione relativamente modesta, soprattutto per le varianti Pro. I modelli iPhone 14 Pro includono un quarto livello che fornisce 1 TB, mentre i modelli base e Plus raggiungono un massimo di 512 GB.

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, pertanto è meglio prenderla con la giusta cautela. Tuttavia, le voci sui possibili aumenti di prezzo per gli iPhone 15 – che dovrebbero essere presentati ufficialmente tra poco più di un mese, ndr – suggeriscono la possibilità che i nuovi telefoni abbiano delle funzionalità aggiuntive, tra cui più opzioni di archiviazione.

Probabilmente l’attuale opzione di archiviazione da 1 TB è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, ma ci saranno senza dubbio delle persone che trarrebbero vantaggio da una capacità di archiviazione ancora maggiore. L’introduzione di un’opzione da 2 TB può rivelarsi particolarmente allettante soprattutto per i videografi e i creatori di contenuti, tenendo conto che la fotocamera dell’iPhone 15 sarà migliore rispetto ai modelli precedenti.