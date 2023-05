L’iPhone 12 ricondizionato a meno di 400 euro su Amazon

Un iPhone degli ultimi anni a meno di 400 euro? Sembra qualcosa di impensabile, invece è proprio l’offerta spuntata in queste ultime ore su Amazon. Sul sito del colosso dell’e-commerce viene infatti proposto un forte sconto per l’iPhone 12, lanciato da Apple nel 2021. Si tratta del modello ricondizionato con garanzia Amazon Renewed, pertanto gli utenti possono stare tranquilli: il prodotto arriverà in condizioni eccellenti.

L’iPhone 12 con 64 GB di RAM viene quindi offerta al prezzo di 397 euro, mentre per assicurarsi il modello con 128 GB di memoria interna bisogna spendere 521 euro. Infine, per l’iPhone 12 con 256 GB di storage il prezzo di partenza è 580 euro.

L’iPhone 12 è un telefono dotato di ottime caratteristiche tecniche. La presenza del processore A14 Bionic è una garanzia per tutti coloro che sono alla ricerca di prestazioni molto elevate. Il display è un OLED da 6,1 pollici, con protezione Ceramic Shield, densità pixel 460 ppi e una frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Sul retro del dispositivo troviamo due fotocamere, entrambe da 12 MP: anche sul davanti Apple ha posizionato una fotocamera da 12 MP. Con questo telefono si possono registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel.

La batteria da 2.815 mAh non è certamente esaltante, ma il resto delle specifiche spinge senza dubbio all’acquisto dell’iPhone 12, specialmente ad un prezzo così conveniente. L’iPhone 12 è veloce, ottimizzato e soprattutto può godere costantemente di aggiornamenti, anche in termini di sicurezza. Si tratta senza dubbio di uno dei migliori prodotti iOS degli ultimi anni.