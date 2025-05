L’intervento di Adam Mosseri al processo antitrust di Meta: rivelazioni sulle app social

Oggi Adam Mosseri, il dirigente di Instagram, è stato chiamato a testimoniare durante il processo antitrust che coinvolge Meta. In questa sede, ha cercato di dimostrare che la sua piattaforma non rappresenta un monopolio sul mercato. Un’affermazione interessante è emersa durante il suo intervento: l’app Threads, progettata per essere una concorrente diretta di Twitter, avrebbe potuto essere semplicemente una funzione integrata dentro Instagram.

L’evoluzione di Threads: da funzione a piattaforma autonoma

Meta, nella sua strategia, aveva inizialmente progettato di inserire funzionalità simili a Threads direttamente all’interno di Instagram, con l’obiettivo di contrastare Twitter, che ha aperto la strada ai social network incentrati sul testo. Mosseri ha rivelato che il team di sviluppo ha preso una decisione “molto controversa” di staccare queste funzionalità da Instagram, creando così Threads come un’app separata.

Questo cambiamento di rotta è nato dalla considerazione che integrare post testuali nella piattaforma di Instagram potesse risultare confondente per gli utenti. Infatti, il modello di Twitter presenta una struttura differente, dove sia le risposte sia i post originali hanno una visibilità paritaria. Al contrario, su Instagram, come anche su altre piattaforme come YouTube e TikTok, le risposte tendono a essere subordinate ai post originali, creando una dinamica completamente diversa nell’interazione.

L’intreccio tra Instagram e Threads: connessioni strategiche

Nonostante la creazione di Threads come app autonoma, Mosseri ha sottolineato il profondo legame che esiste ancora tra le due piattaforme. Per utilizzare Threads, infatti, è imprescindibile avere un account Instagram, e i profili sui due servizi sono interconnessi. Questa strategia di collegamento permette agli utenti di navigare agevolmente tra i due mondi, aumentando il traffico e l’interazione sulla rete sociale complessiva di Meta.

Inoltre, i post di Threads vengono visualizzati all’interno dei Feed di Instagram. Questo approccio non solo promuove Threads tra gli utenti esistenti, ma incoraggia anche la migrazione alla nuova app, invitando gli utenti a leggere contenuti che inizialmente appaiono su Instagram ma che portano a Threads. Questa sinergia tra le piattaforme evidenzia la strategia di Meta di mantenere gli utenti involucrati nel proprio ecosistema, massimizzando l’uso delle sue applicazioni.

La concorrenza nel panorama sociale: le sfide di Meta

Sebbene Mosseri avesse l’intento di dimostrare che Meta non occupa una posizione di monopolio, il lancio di Threads e le sue funzionalità pongono interrogativi sulla competitività del mercato dei social media. Con Twitter che ha da sempre dominato il settore dei social incentrati sui testi, Meta si trova a competere in un ambiente complesso e in continua evoluzione. La decisione di separare Threads da Instagram, quindi, si rivela una mossa strategica per cercare di conquistare quel segmento di utenti abituati a una diversa esperienza di socializzazione.

Il processo antitrust in corso non è solo una questione legale, ma riflette anche le tensioni nel campo delle strategie di mercato, in cui aziende come Meta cercano di affermarsi in un panorama dominato da player consolidati. Le affermazioni di Mosseri potrebbero influenzare il futuro delle politiche di Meta, ma ora la corte è chiamata a valutare non solo affermazioni e strategie, ma anche le vere dinamiche della competitività nel settore.