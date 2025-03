L’intelligenza artificiale e il ruolo cruciale degli hard disk nel mondo dei dati

L’emergere dell’intelligenza artificiale ha aperto nuove frontiere in vari settori, sottolineando l’importanza della gestione e dell’archiviazione dei dati. La necessità di immagazzinare enormi volumi di dati ha reso fondamentali le soluzioni di storage, e in questo contesto, gli hard disk si stanno affermando come una scelta cruciale per le aziende. Toshiba, leader nel settore della tecnologia di archiviazione, mette in evidenza il valore degli HDD in un’epoca caratterizzata da un crescente fabbisogno di dati e prestazioni elevate.

L’importanza della capacità di archiviazione

Mentre le aziende cercano di ottimizzare le risorse e di raccogliere informazioni sempre più preziose, la capacità di archiviazione diventa un aspetto fondamentale. Gli hard disk si rivelano particolarmente vantaggiosi se si considera il loro costo relativamente basso rispetto ai sistemi di memorizzazione basati su flash. Infatti, anche se le memorie flash offrono prestazioni elevate in applicazioni specifiche, gli HDD si dimostrano più adatti per gestire architetture di storage su larga scala, in grado di soddisfare le esigenze dell’IA.

L’archiviazione su HDD, in particolare, risulta conveniente per le aziende, che possono sfruttare lo spazio di archiviazione senza dover gravare eccessivamente sui costi. Questo vantaggio, unito alla loro capacità di supportare le crescenti esigenze di dati, rende gli HDD un’opzione preferita per molte imprese che vogliono mantenere il controllo delle spese e garantire un’adeguata gestione delle informazioni.

Prestazioni elevate e innovazioni tecnologiche

Negli ultimi anni, gli HDD hanno compiuto notevoli progressi nelle prestazioni. Grazie a miglioramenti nel firmware e all’implementazione di nuove tecnologie come il MAMR e l’HAMR , la scrittura sequenziale degli HDD è aumentata, raggiungendo picchi di circa 300 MB/s. Inoltre, le prestazioni di accesso casuale in lettura hanno visto un notevole incremento, passando da 100 IOPS a oltre 200 IOPS.

In particolare, utilizzando configurazioni RAID, gli utenti possono superare i limiti delle prestazioni standard. Test recenti hanno dimostrato che sistemi ben progettati, con oltre 60 HDD in configurazioni RAID60/RAID-Z2, possono raggiungere una scrittura e lettura sequenziale fino a 10 GB/s e 30.000 IOPS in lettura, supportando efficacemente le applicazioni di intelligenza artificiale. Questi risultati evidenziano come gli hard disk possano non solo fornire spazio di archiviazione, ma anche gestire in modo efficiente flussi di dati intensivi.

Futuro e sostenibilità degli hard disk

L’eterna competizione tra HDD e SSD ha portato a continui sviluppi nel settore degli hard disk. Le tecnologie MAMR e HAMR sono destinate a elevare ulteriormente le capacità degli HDD, che già ora sono in grado di raggiungere i 28TB e potrebbero superare i 30-40TB nei prossimi anni. Anche se le memorie flash continuano a guadagnare terreno, il costo per gigabyte degli HDD permetterà a questi ultimi di mantenere un vantaggio competitivo nel mercato.

La necessità di archiviare dati generati da sensori e dispositivi intelligenti, insieme all’aumento della digitalizzazione, rende gli HDD indispensabili per le aziende. La loro capacità di archiviazione e le prestazioni elevate promettono di soddisfare le esigenze attuali e future, rendendoli una scelta strategica per le organizzazioni che puntano su progetti di intelligenza artificiale.

Collaborazione per ottimizzare le soluzioni di archiviazione

Ottimizzare la capacità e le prestazioni degli hard disk è una priorità per i produttori come Toshiba, che collaborano con fornitori di sistemi di storage e controller. La continua evoluzione delle tecnologie di archiviazione è essenziale per sostenere la crescente domanda di capacità legata all’intelligenza artificiale. Gli HDD rappresentano una soluzione sostenibile e altamente performante, in grado di far fronte alle sfide presentate dalla rapida crescita dei dati, garantendo nel contempo costi contenuti per le aziende.

Rainer W. Kaese, Senior Manager di Toshiba Electronics Europe GmbH, sostiene che per gestire volumi di dati in costante espansione è fondamentale utilizzare architetture di storage che possano scalare e offrire anche capacità di diversi petabyte. Gli HDD si confermano come una delle opzioni più valide per soddisfare le necessità di archiviazione nell’era dell’intelligenza artificiale.