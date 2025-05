L’innovazione di NLWeb: il futuro delle interazioni sul web secondo Microsoft

Nel contesto del recente sviluppo tecnologico, il mondo dell’informatica personale sta affrontando una nuova rivoluzione, e il protagonista di questa evoluzione è Ramanathan V. Guha, un esperto tecnico di Microsoft. Durante la Build developer conference di quest’anno, Guha ha presentato un nuovo protocollo aperto noto come NLWeb, un’invenzione che promette di cambiarne il volto delle interazioni su internet. Questo protocollo sta emergendo come un’opportunità significativa, non solo per gli sviluppatori, ma per tutte le piattaforme che desiderano migliorare il modo in cui gli utenti comunicano con le applicazioni.

Le quattro rivoluzioni del computing personale

Guha ha descritto il percorso del computing personale attraverso quattro grandi rivoluzioni: le interfacce grafiche, l’internet, i dispositivi mobili e, ora, una nuova fase che include l’intelligenza artificiale. Tuttavia, per Guha, il focus non è esclusivamente sull’intelligenza artificiale, ma sulla capacità di dialogare con le applicazioni in un linguaggio naturale e fluido. Egli ritiene che, mentre ci sia una corsa a integrare sistemi come ChatGPT nel web, vi sia il rischio che tale applicazione si traduca in una comunicazione poco significativa, dominata da chatbot che non offrono effettivo valore aggiunto agli utenti.

NLWeb: un protocollo per il futuro delle interazioni AI

L’idea centrale di NLWeb è quella di semplificare l’integrazione di funzionalità chatbot per qualsiasi proprietario di sito o applicazione. Attraverso poche righe di codice e selezionando un modello di intelligenza artificiale, è possibile attivare un chatbot personalizzato in pochissimo tempo. Secondo Guha, NLWeb si occupa di tutti i dettagli necessari per trasformare una domanda formulata in linguaggio naturale in una risposta strutturata. Ciò consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla loro area di competenza e sul proprio contenuto, creando interazioni più utili e pertinenti rispetto ai chatbot generali attualmente disponibili.

Esempi pratici di NLWeb in azione

Guha ha mostrato vari esempi pratici per illustrare l’efficacia di NLWeb. Durante una demo con il sito Serious Eats, ha effettuato una ricerca su ricette piccanti e croccanti, ottenendo risultati pertinenti in pochi secondi. Successivamente, ha specificato di voler preparare un piatto vegetariano in occasione di Diwali, e il sistema ha appreso questa informazione, garantendo che future raccomandazioni fossero limitate a piatti vegetariani. Un altro esempio è stato eseguito con Backcountry, dove ha cercato giacche adatte per il freddo del Quebec, ricevendo in cambio una lista di prodotti con foto e dettagli descrittivi.

Democratizzazione delle interfacce conversazionali

Il vero valore di NLWeb risiede nella sua accessibilità: qualsiasi sviluppatore ha la possibilità di implementarlo senza dover dipendere da soluzioni esterne. Microsoft sta collaborando con vari editori e aziende, come TripAdvisor e Shopify, per integrare in modo naturale queste capacità di interazione nei loro sistemi. Guha sottolinea l’importanza di un protocollo aperto, che consenta a tutti gli sviluppatori di implementare soluzioni innovative senza la necessità di trattative complesse o personalizzate.

Abbattimento dei costi e sostenibilità

Un altro vantaggio notevole di NLWeb è il costo contenuto rispetto ai modelli di ricerca tradizionali. Guha spiega che mentre le ricerche sul web richiedono enormi risorse per indicizzare informazioni, NLWeb offre una soluzione più economica utilizzando semplici feed RSS e database di vettori. È in grado di sfruttare modelli di intelligenza artificiale poco costosi, accelerando così i processi e riducendo i costi operativi.

La credibilità di Guha nel panorama tecnologico

Ramanathan V. Guha non è un nome sconosciuto nel settore. Ha avuto un ruolo chiave nella creazione di standard come RSS e Schema.org, che hanno reso il web più accessibile e strutturato. Con un curriculum che include esperienze in importanti aziende tecnologiche come Google e Apple, la sua visione per NLWeb potrebbe rappresentare una svolta per il web aperto. Nonostante ciò, le motivazioni dietro l’interesse di Microsoft per questo protocollo sono pratiche: Guha riconosce la possibilità che aziende e sviluppatori potrebbero eventualmente optare per strumenti Microsoft, rafforzando ulteriormente la loro presenza nel settore.

I dubbi e le sfide per il futuro di NLWeb

Mentre NLWeb prende forma, persistono interrogativi significativi. Guha si chiede come gestire i dati degli utenti e se le informazioni ottenute debbano essere condivise tra diverse piattaforme. Se gli utenti ricevono assistenza in un certo modo da un sito, come si comporteranno le altre applicazioni? La questione della gestione dei dati e della privacy rimane quindi una priorità. La vera sfida per NLWeb sarà raccogliere il supporto necessario per diventare uno standard adottato da tutti, mentre molti concorrenti potrebbero preferire strategie più chiuse per i loro servizi.

La direzione futura di NLWeb non è completamente definita, ma la potenziale rivoluzione delle interazioni sul web è alle porte, con Guha che resta aperto alle scelte che gli editori e gli utenti faranno riguardo all’uso di queste innovative tecnologie.